鴻碩新能源布局邁大步 傳獨拿美系電動車快充線大單

連接線束廠鴻碩 (3092-TW) 布局電動車應用告捷，傳出打進美系電動車大廠供應鏈，取代英國廠商，獨家供應充電樁的快充線束，本月就開始出貨；鴻碩強調，與客戶都有簽署保密協議 (NDA)，不評論市場傳言。

據了解，鴻碩切入美系電動車大廠，產品應用在外部快充高壓線束，該線束過去是由英國廠商獨家供應，但因良率問題，美系電動車廠轉而找上鴻碩，且鴻碩產品品質獲認可，因此取代英國供應商，獨拿該美系電動車廠的快充充電樁線束訂單。

以全球車電發展來看，鴻碩認為，電動車總銷量在去年銷售約 250 萬輛，到 2025 年將增長到 1120 萬輛，以電動車龍頭特斯拉來看，到 2030 年前更將達到年產 2000 萬輛電動車。

另外，美國總統拜登推動的 2.25 兆美元基建計畫，當中有 1740 億美元 (約新台幣 4.96 兆元)，將用於升級美國國內電動車供應鏈，及提供消費者抵稅，並將把全美充電站提升至 50 萬座。

過去鴻碩的車電產品比重小、僅個位數占比，但新加入電動車充電線束後，產品單價和毛利率都優於平均，隨著逐步放量出貨，將為鴻碩今年營運帶來強勁成長動能。

鴻碩 3 月營收 2.4 億元，月增 41.6%、年減 15.2%；第一季營收 6.68 億元，年增 16%。