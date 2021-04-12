去年固定資產增購投資達1.47兆元 改寫歷史新高

經濟部統計處今 (12) 日公布去年第 4 季製造業投資、營運概況調查報告，受前年半導體高階製程投資墊高基期影響，固定資產增購終止連 9 季正成長，但在半導體、台商回流、離岸風電等動能延續下，去年全年國內固定資產增購金額仍創歷史新高，達 1.47 兆元、年增 0.02%。

經濟部統計去年第 4 季製造業國內固定資產增購金額達 4329 億元，季增 24.3%、年減 8.6%，其中，機械及雜項設備增購仍為大宗，占比達 80.7%，房屋及營建工程則占 18.4% 居次。

從各行業別分析，統計處表示，電子零組件業在 5G 通訊、高效能運算、物聯網、IC 設計等應用發展下，仍維持相對高檔，但前年比較基期高，導致全年仍年減 3.6%，反觀化學材料業、電腦電子及光學製品業、基本金屬業、石油及煤製品業，在景氣回溫下均較前年成長，分別年增 23.6%、5.9%、34.6%、81%。

展望未來，統計處認為，全球經濟景氣回穩，半導體業將持續受惠 5G、高效能運算、物聯網及遠距服務等應用擴展，營運、投資保持續強，傳統貨品也可望在國際原物料價格上揚下回升，但仍要關注全球疫情是否獲得有效控制、美中貿易後續變化。