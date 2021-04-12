3月金融風險指數98.8微降0.1分 股市本益比創近8年新高

金融研訓院今 (12) 日發布 3 月 TAIFRI(金融風險指數) 為 98.8 分，較前月微幅下降 0.1，反映我風險情勢仍處於相對低檔，其中台股本益比連 3 個月攀升，創近 8 年來新高，而風險溢酬率則創 2014 年 8 月以來新低。

根據研訓院發布資料，TAIFRI 指數中，與股市、房市有關的第一構面「資產評價壓力」分項指數分數為 101.0，較上個月下滑 0.5，是 2020 年 1 月以來新低。

研訓院表示，資產評價壓力指數下滑，主因是 3 月台指選擇權波動率指數明顯趨緩至 2020 年 1 月以來新低，恢復至疫情爆發前水準，顯示投資人對股價波動風險較為樂觀。

要留意的是，隨著股市指數持續攀升，台股本益比連續三個月攀升，創 2012 年 12 月以來新高，風險溢酬也創下 2014 年 8 月以來新低。

至於房市，在政府積極打炒房效應下，銀行對新增房貸的核貸成數逐月下滑，但房價租金比在連 5 個月減少後，3 月略有回升，主因是住宅租金連續數月的上揚後略為向下修正。

根據研訓院公布的 TAIFRI 指數編製結果，3 月指數為 98.8 分，較 2021 年 2 月下滑 0.1，其中第一構面「資產評價壓力」分項指數分數為 101.0，較上個月下滑 0.5；第二構面「非金融部門穩定度」分項指數為 94.7，較上個月下滑 0.1。

另外，第三構面「金融部門的穩定度」分項指數為 93.0，較上個月上揚 0.1；第四構面「傳染與蔓延」分項指數為 102.9，與上個月相同。