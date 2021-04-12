〈長照險教戰〉失能險停賣後 長照險接棒 注意三大狀況不理賠

台灣 2025 年即將邁入超高齡社會，民眾擔心老了生病臥床沒錢用，在失能險去 (2020) 年停賣後，長照險接棒而起，不過，要注意有三種狀況不會理賠。

台灣與亞洲其他主要國家相比，老年人口比率僅次日本、與南韓相當，2025 年即將邁入超高齡社會，到了 2034 年，全國一半以上都將是超過 50 歲的中高齡人口，平均壽命不等於健康壽命，進入老年階段後，需要看護及醫療機率變高。

長照險主要給付的是失能和失智情況者，失能的理賠認定是依據「巴氏量表」，而失智則是以「CDR 量表」來判定，較為複雜，其中，「巴氏量表」判定的部分，須要進食、移位、如廁、沐浴、平地行走、更衣等 6 項中有 3 項無法自理才符合。

不過過去失能險比長照險更為民眾所認識，銷售狀況也優於大約兩倍，這也讓投保長照險的民眾，常常以失能狀況要求理賠，反而衍生問題，壽險業者強調，「長照險不是根據殘廢 (失能) 等級理賠，長照險跟失能險不一樣，所以不能理賠。」

為了杜絕量表造假或騙保等問題，長照險的理賠相對嚴謹，首先，長照險大多為每半年給付一次，半年後需重新判定失能或失智狀況，因此，如果被保險人失能失智病況改善，但重新判定後卻中途過世，就不能獲得理賠。

第二個狀況是，民眾若投保長照險，但沒有經歷失能或失智的階段，就因疾病等因素直接死亡，也不符合長照險理賠。最後是如果在持續治療或復健的半年期間內身故，也不予理賠。