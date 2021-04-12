〈每週CFTC報告〉投機者減持美元淨多單 歐元、英鎊多頭同樣下降

本周美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，大型投機者對主要貨幣—包括美元、歐元及英鎊的多頭押注均縮減，對近期被大力看空的日圓，淨空頭則稍有減少。投機者增加對黃金、白銀的淨多單，減少原油的淨多單押注。

美元與外匯

截至 4 月 6 日當周，投資者持有的美元淨多單減少 1277 口，至 4449 口。

美元指數今年溫和上漲，不過上周基調略有轉變，儘管周五略見回升，但全周下跌約 0.8%，是今年以來最大的單周跌幅。

其他貨幣部分，投機者減少對歐元及英鎊的多頭押注，歐元淨多單下降至 2020 年 3 月底疫情爆發以來最低，英鎊也來到 2 月初以來的新低水位。與此同時，略微撤出對日圓的空頭押注。

(圖表取自 actionforex.com)

具體為：

歐元淨多單減少 6217 口，至 67522 口；

英鎊淨多單減少 5008 口，至 19951 口；

日圓淨空單減少 1492 口，至 57989 口；

瑞士法郎淨多單減少 1024 口，至 3245 口；

澳幣淨多單減少 8197 口，至 4066 口；

加元淨多單減少 3828 口，至 2690 口；

紐元淨多單減少 908 口，至 3138 口。

黃金、白銀及原油

黃金淨多單增加 21981 口，至 189509 口。

(圖表取自 countingpips.com)

白銀淨多單增加 3345 口，至 32315 口。

(圖表取自 countingpips.com)

WTI 原油期貨淨多單減少 19585 口，至 511725 口。

(圖表取自 countingpips.com)

金價上周表現偏強，登上自 2 月下旬以來最高收盤價。 美債殖利率略為下降，協助黃金及白銀價格偏強，但從上周五之後，金銀價格因市場情緒改變而轉弱。

原油淨多頭跌至 2 月底以來最低，此前交易員評估 OPEC + 增加產量的最新決定，歐洲仍在增加經濟封鎖，對原油的需求產生了新的衝擊。