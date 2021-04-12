〈台股盤後〉多方強拉中小料股 萬七關卡前踱步仍有近百檔漲停

台股今 (12) 日早盤一度積極挑戰萬七整數大關，不過，隨後仍有賣壓出籠，開高走低一度翻黑，終場僅小漲 5.6 點，以 16859.7 點作收，成交值 4204.5 億元，儘管加權指數壓回、櫃買指數甚至翻黑，但仍有逼近百檔個股漲停作收，尤其原物料族群表現強勢，使大盤交投內容仍相當熱絡。

從族群來看，電池相關業者續強，美琪瑪、康普、立凱 - KY 和長園科均攻上漲停板。造紙股再見多方追捧，永豐餘、榮成、士紙、寶隆、華紙均漲停，正隆也逼近漲停。

紡織族群持續維持強勁上漲態勢，力鵬、南紡漲停，集盛和聚隆漲逾 6%，橡膠族群同樣不惶多讓，申豐漲停，南帝漲逾 6%，台橡漲半根停板，國際中橡也漲 4%。另外鋼鐵股燁輝、春源漲停，海光近漲停，中鴻、東和鋼鐵漲超過 8%，中鋼漲半根停板，美亞、世紀鋼、豐興和新光鋼也漲 3%。

從大型權值股來看，以非電股表現較為熱絡，國泰金漲 3%，富邦金漲近 3%，遠東新、上海商銀、元大金和中租 - KY 漲 1.5% 之上；不過，聯詠、聯發科領跌，跌幅 4% 上下，南電、南亞科和瑞昱跌逾 3%，台達電、可成、國巨等均跌逾 2%，台積電同遭壓在盤下，同步壓抑整體電子族群。

元大投顧表示，短期內指數可能在 17000 點上下盤旋，不過，類股持續輪動，值得留意 ABS、PS 和 PVC 等塑化原料上漲，有利二線塑化股，而美國總統拜登總統下一輪的紓困方案，包括綠能產業，國內綠能和重電股，有望受到激勵。

統一投顧指出， 目前指數守穩於五日均線，短中長期均線呈多頭排列，且 KD 指標高檔頓化，多方線型續強，有利指數往上攻堅，隨著第一季財報陸續公布，有利多加持，有助推升台股續創新高，選股可留意具有殖利率題材和報價上揚的類股，如航運、金融、塑化、水泥、面板相關、記憶體、銅箔和板卡等。