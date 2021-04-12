台股首季大漲 大戶、散戶人數雙創7年新高

在熱錢簇擁下，台股第 1 季大漲 1698 點，吸引大戶、中實戶與散戶紛紛進場，其中單季交易金額達 5 億元以上的大戶更突破 3000 人，散戶人數也攀升 389 萬人，雙雙創下近 7 年以來新高紀錄。

今年以來在「護國神山」台積電領軍下，推升指數大漲攻頂「萬六」關卡，統計光是第 1 季台股就大漲 1698 點、單季漲幅逾 1 成，這股多頭氣勢也吸引大戶、散戶搶進，交易人數突破統計以來歷史新高。

其中，單季交易金額達 5 億元以上的大戶交易人數首次突破 3000 人次，達 3178 人，較去年同期大增 1.6 倍；而交易金額 1 億元到 5 億元的中實戶，單季交易人數也有 26834 人，也較去年同期增加 1.3 倍。

這波多頭也同樣吸引散戶勇於進場，單季交易人數達 389 萬人，也比去年同期增加 37%。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台股自 3 月底突破下降壓力線後，多頭攻勢不斷，近期雖在觸及「萬七」關卡後拉回整理，但 5 日交易均量高達 3676 億，價漲量增，代表後續高點依然可期。

但要注意的是，儘管大盤面臨整數關卡前應會再次整理，本週還可觀察台積電 15 日法說會內容，可望成為市場多空指標參考。