15家金控首季大賺1920億元 已達去年全年一半

15 家金控 3 月自結獲利全數出爐，受到資本市場第一季亮麗帶動，所有金控首季獲利都較去年同期成長，其中，壽險型與證券型為主的 6 家金控，獲利皆翻倍；開發金 (2883-TW)、華南金 (2880-TW) 更由虧轉盈；15 家金控光是第一季就已經賺 1920 億元，年增 1.2 倍，並且已達去年全年的一半。

從首季獲利翻倍的金控來看，都是以壽險、證券為主的金控，包括：富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW)、元大金 (2885--TW)、國票金 (2889-TW)、兆豐金 (2886-TW)、日盛金 (5820-TW) 等 6 家金控獲利皆爆炸性翻倍成長，其中，富邦金、國泰金、元大金、國票金等 4 家累計獲利都創下歷史新高，而兆豐金年增 223%，進步居冠。

光是富邦金和國泰金首季稅後純益就分別達 500.29 億元、570.3 億元，兩家金控攜手合賺的金額就占全體金控 55%，也帶領所有金控 4 月就可望超越歷年同期最快突破 2000 億元大關。

富邦金蟬聯 12 年每股稅後純益王，富邦人壽 3 月持續處分投資部位實現獲利約 85 億元，首季約實現獲利 477 億元，挹注富邦金累計今年前 3 月稅後純益 500.29 億元，較去年同期大幅成長 118%，每股稅後純益 (EPS) 為 4.89 元。

儘管富邦人壽首季逢高獲利了結國內股票、基金及國內外債券，但截至 3 月底，個體淨值項下「金融資產」的未實現評價餘額 (URCG) 約為 1600 億元，較上月增加約 140 億元，較去年同期增加約 2170 億元。

國泰金為 3 月單月獲利王與累計獲利王，累計第 1 季稅後純益為 570.3 億元，較去年同期大幅成長 143%，單月及首季獲利皆創同期歷史新高，第 1 季每股純益 4.32 元。

國泰金主要子公司國泰人壽因美元轉強、避險成本下降，以及全球股市表現持續亮眼，帶動投資績效，投報率表現亮眼，利差益持續擴大，3 月稅後純益 156.3 億元，累計前 3 月稅後純益 493.4 億元，年成長達 224%，是挹注金控獲利創高的主要功臣。

華南金也是今天公布獲利，3 月合併稅前獲利 19.48 億元，稅後純益 16.84 億元；首季合併稅前獲利 46.95 億元，稅後純益 40.35 億元，累計每股稅後純益 0.31 元，每股淨值 15.05 元。

其中主要子公司華南銀行 3 月合併稅前盈餘 16.41 億元，稅後純益 14.40 億元；首季合併稅前盈餘 39.33 億元，稅後純益 34.19 億元，每股稅後純益為 0.4 元，每股淨值為 23.88 元。