台灣大睽違8個月重返單月獲利王 3月每股賺0.43元 中華電坐穩Q1冠軍

電信三雄今 (12) 日公布自結，台灣大 (3045-TW) 旗下電商、5G 雙引擎催動下，睽違 8 個月重返單月獲利王，3 月每股純益 0.43 元，擠下中華電 (2412-TW) 0.35 元、遠傳 (4904-TW) 0.2 元；中華電則站穩單季獲利冠軍，每股純益 1.14 元，贏過台灣大的 1.01 元、遠傳 0.56 元。

中華電

中華電 3 月營收 162.2 億元，月減 3.18%、年增 4.2%；營利率 21%，月減 1.28 個百分點、年減 0.95 個百分點；稅後純益 27.4 億元，月減 8.05%、年增 3.6%；EBITDA 65.7 億元，月減 4.92%、年增 3.3%，每股純益 0.35 元。

中華電第 1 季營收 501 億元，季減 15.77%、年增 4.1%；營利率 22.16%，季增 4.51 個百分點，年增 0.29 個百分點；稅後純益 88.2 億元，季增 7.17%、年增 6.4%；EBITDA 205.8 億元，季增 3.5%、年增 6.4%，每股純益 1.14 元。

中華電表示，營業淨利、稅前淨利及每股純益與第一季財測相較，達成率皆超過預期。3 月營收較去年成長，主因資通訊專案營收及行動銷貨收入增加、行動服務營收約略持平，抵銷固網語音營收衰退；另外，資通訊專案成本與商品成本，隨專案營收與行動銷貨收入增加，營業成本及費用較去年同期擴大。

台灣大

台灣大 3 月營收 117.3 億元，月增 5.73%、年增 11.7%；營利率 10.4%，月增 0.58 個百分點、年減 3.12 個百分點；EBITDA 26.3 億元，月增 5.28%、年增 0.2%；稅後純益 12 億元，月增 55.8%、年增 14.5%，每股純益 0.43 元。

台灣大第 1 季營收 353.1 億元，季減 8.1%、年增 10.9%；營利率 10.3%，季增 0.94 個百分點、年減 3.7 個百分點；EBITDA 78.48 億元，季增 1.66%、年減 3.1%；稅後純益 28.3 億元，季增 34.44%、年減 14.5%，每股純益 1.01 元。

台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，旗下電商、5G 兩大成長引擎同時點火，使得 3 月合併營收年增 12%，第一季合併營收年增 11%。電商方面，儘管去年同期因疫情爆發，促使網購交易額上升，墊高基期，今年 3 月電子商務營收年成長仍達 19%；5G 方面，中高階 5G 手機、5G 好速成双、5G mo 幣多等產品熱銷帶動下，用戶升轉 5G 動能持續，累積 5G 用戶正式突破 60 萬，帶動行動服務營收、銷貨收入同步年成長，在兩大成長引擎推動下，EBITDA 15 個月來首次轉正，整體營運呈現穩步回溫趨勢。

遠傳

遠傳 3 月營收 65.77 億元，月減 3.87%、年增 3.73%；EBITDA 23.12 億元，月增 3.96%、年減 2.08%；稅後純益 6.37 億元，月增 11.36%、年減 12.14%，每股純益 0.2 元。

遠傳第 1 季營收 208.36 億元，季減 8.64%、年減 1.78%；EBITDA 67.99 億元，季減 1.46%、年減 2.91%；稅後純益 18.11 億元，季減 3.98%、年減 16.62%，每股純益 0.56 元。

遠傳第 1 季營收、EBITDA、每股純益皆超越財測目標，其中每股純益達成率為 110%。遠傳受惠政府、大型企業合作案，數位轉型效益持續顯現，第一季新經濟營收年增 11%，且多項重要業務維持高成長；資通訊業務營收年增 8%，其中雲端服務營收較去年成長 48%。

遠傳行動通訊業務表現穩健，漫遊、預付卡業務持續受疫情影響，但月租型用戶數、總用戶數均維持正成長，月租型客戶流失率維持低檔。