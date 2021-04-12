〈新疆再遭制裁〉非中國多晶矽可望迎轉單 達能長約護體直接受惠

外媒今 (12) 日報導，北美、歐盟擬禁止從新疆進口太陽能多晶矽，由於新疆生產的多晶矽產能在全球比重高達 5 成，未來若確定制裁，全球太陽能多晶矽供給瞬間減半，呈現供不應求、價格上漲，下游勢必尋求替代產能，台廠達能 (3686-TW) 因與韓廠 OCI 簽訂長約，料源充足，將可直接受惠。

外媒指出，由於新疆具備低成本的燃煤電廠，生產成本符合市場需求，因此逐漸主宰多晶矽市場，包括保利協鑫、大全新、新特與東方希望等，但隨著西方國家出手制裁中國，全球多晶矽市場恐迎來大變革。

業界分析，新疆目前仍占全球 50% 多晶矽產能，其餘 30%、20% 分別位於中國境內、海外地區，海外業者包括美國 Hemlock、德國 Wacker 及南韓 OCI。

達能 2011 年曾與韓廠 OCI 簽訂長約，並在 2018 年取得後續協議，據悉目前合約至 2023 年，料源穩定，達能主要代理高品質多晶矽，再出口至中國矽晶圓大廠，因此若供給出現短缺，下游矽晶圓業者勢必找尋海外業者鞏固料源，達能將有機會分食商機。

業界也認為，由於太陽能產業特性，多晶矽價格必須年年調降，才有助太陽能建置普及化，不過，市場也曾出現價格逆勢上漲，尤其當供給減少時，價格會急速攀升，如同 2020 年保利協鑫因新疆廠爆炸，全球多晶矽產能瞬間減少 4.8 萬噸、約當全球產能 10%，推升當時多晶矽價格飆漲 6 成。

今年初開始，因為新疆地區業者進行檢修，多晶矽供給減少，價格持續走揚，據集邦科技數據指出，中國多晶矽價格本周再度上漲 2.78%，全球多晶矽漲幅也達 4.06%。

業界坦言，由於太陽能產業高度依賴新疆地區，將新疆地區剔除供應鏈有一定難度，不過，若是西方國家確定制裁，多晶矽價格勢必節節攀升，非新疆地區的多晶矽產能將成供應焦點，達能在長約護體下，可望成台廠中少數受惠業者。

另外，原先中美晶與國碩等相關廠商也具備太陽能多晶矽晶圓產能，不過在過去太陽能產業景氣黯淡時，各家多逐步淡出相關產品布局，但隨著中國新疆多晶矽產能遭到制裁，台廠是否會重回該產業，引起市場關注。