00888奪台股ETF雙冠王 一張表掌握前十大人氣王

台股甩開 2 月中旬以來的盤整期，帶量上攻一度突破 17000 點，高檔買盤持續熱絡，4 月以來，台股原型 ETF 投資人數再成長 3632 人，增加比例 0.25%，其中，最新掛牌的台股 ETF 永豐台灣 ESG(00888-TW) 不僅是新人王，4 月份以來投資人數增加超過 6000 人，成長率 65%，也是新增投資人數最多的台股 ETF 人氣王。

根據集保中心公佈數據最新統計，至 4 月 9 日止，台股原型 ETF 投資人數達 143 萬 2355 人，4 月份以來，增加人數達 3632 人，其中，增加人數最多的台股原型 ETF，為 3 月 31 日剛剛掛牌的 00888。

永豐投信分析，從 4 月份台股原型 ETF 新增投資人數的前十大人氣王觀察，大致可區分為 : 台股 ESG ETF、台股高股息 ETF，與台股中小型 ETF 等三大類型，同時也反應近期市場行情的變動趨勢，3 月底至今，相對大盤的領先表現族群，大致分佈在中小型股、高股息股與永續企業等多數標的。

而奪下新人王和人氣王的 00888 這檔 ETF，從 3 月底剛掛牌時的 9000 多人，至 4 月 9 日投資人數達 15506 人，成長比率超過 65%，永豐投信指出，市場對於台股投資的熱情，與對 ESG 投資理念的高度認同，帶動 00888 的投資熱度持續提升。

00888 追蹤富時台灣 ESG 優質指數投資，指數的編製主要強調 ESG 高評分、股息率優異與市場流通性佳等，成份標的的組成同時也兼具市場主流趨勢特性，永豐投信指出，以近期市場話題最夯的電動車族群而言， 00888 指數成份標的電動車概念股涵蓋率達 80%。

整體來說，00888 核心持股，包括車用電子晶片、半導體、車用面板、記憶體、電源轉換模組、充電椿等標的，也是這波台股行情上漲的主力標的，投資標的具備高度話題性與未來成長性，也成為台股 ETF 新人王持續受到投資人矚目的投資焦點與特色。

