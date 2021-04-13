〈能源盤後〉沙國石油設施遭襲擊 歐洲疫苗接種大有進展 支撐油價上漲

週一 (12 日) 交易，原油期貨價格收高，報導稱背後有伊朗支撐的葉門胡塞叛軍攻擊了沙烏地阿拉伯石油設施，令中東局勢的緊張氣氛加劇。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，「週末胡塞叛軍再次攻擊沙烏地阿拉伯石油設施的消息，是油價上升的地緣政治風險，助使油價自上週虧損中迅速反彈回升。」

據路透社報導，胡塞運動週一表示，它對沙烏地阿拉伯內的目標發射了無人機和導彈，包括阿美公司 (Saudi Aramco) 的石油設施。該報導補充，目前沙烏地阿拉伯尚未證實此消息。

另外，石油自美歐消息也看到支撐力。歐洲接種新冠疫苗的工作取得巨大進展，加上對於美國經濟復甦的樂觀情緒，有助於抵消全球新冠確診人數上升所帶來的壓力。

Axi 公司全球全球市場策略師 Stephen Innes 表示，「石油終於看到歐洲新冠疫苗接種的好消息，因為德國疫苗接種提高到 1200 萬劑以上，一週內增加了 25%。」

與此同時，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 對經濟的正面評論也提振了美國能源需求上升的前景。

鮑爾在週日播出的受訪節目上形容，美國目前後疫情時代的復甦趨勢正處於「拐點」，未來幾個月將出現強勁反彈。

鮑爾對「美國經濟的正面評價是在美國重要駕駛季之前，有助於令市場對石油需求前景放心，在某些地區新冠疫情持續擴散帶來的擔憂之間得以平衡。」Innes 說。

在此背景下，週一石油價格上升，但收盤低於盤中高點。

5 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 38 美分或 0.6%，收每桶 59.70 美元，盤中高點達 60.77 美元。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格上升 33 美分或 0.5%，收每桶 63.28 美元，為最近月期貨自 4 月 1 日以來最高收盤價。

根據道瓊市場數據，上週 WTI 原油期貨下跌 3.5%，而 Brent 原油收低 2.9%。

上週油價下跌，係因全球供應增加且因歐洲、巴西和印度等全球新冠確診人數增加，令能源胃口轉疲，引起市場擔憂。

印度週一公布，過去 24 小時內新增病例 16.8 萬人，激增的程度使印度超越巴西成為全球疫情第二糟糕的國家，僅次於美國。

更甚者，歐洲最大經濟體德國表示，目前正準備新的立法，令國家可實施防疫限制，無須等待地方政府的批准。

美國新冠新增病例人數中，5 大州約占 42%，包括密西根州、紐約、佛州、賓州和紐澤西。

石油市場也一直擔心美國重返核子協議後將解除對伊朗的制裁，會令全球供應量增加更多。

但 Innes 指出，自去年美國大選以來，伊朗早已增加產量與出口量，且雖然核協談判的進展會影響市場情緒，但實際上的供應衝擊早就感受到了，而且大部分可能已經都在價格上反映了。

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