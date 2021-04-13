〈貴金屬盤後〉Fed稱經濟將柳暗花明 引起債券拋售 黃金收一週低點

週一 (12 日) 交易，黃金期貨價格收低，係因美國公債殖利率走強，削弱黃金需求且令價格跌至一週來最低收盤價。

GoldCore 市場營銷總監 David Russell 指出，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 關於經濟正處於「拐點」的發言，加上對經濟成長和就業情形的樂觀情緒升溫，引起市場拋售債券。

鮑爾在受訪時重申，Fed 希望更長時間看到通膨率高於 2% 目標才會考慮升息。

Russell 表示，由於債券遭拋售，殖利率上升，「短期內不利黃金，且所有關注焦點都將集中在本週發布的通膨數據上。」

美國消費者物價指數 (CPI) 預計週二公布，可能會引起黃金新動向火花，因為黃金被視為通膨的避險工具。

「問題在於，比起通膨，Fed 更在意就業，我們現在是否會開始看到通膨上升的跡象？此外，隨著經濟開始重啟，Fed 週三公布的《褐皮書》也將受到密切關注，尋求經濟力量轉強說法的更多證明。」Russell 說。

6 月交割的黃金期貨價格下跌 12.10 美元或近 0.7%，收每盎司 1732.70 美元，為交易最活躍契約自 4 月 5 日以來最低收盤價。

上週黃金約收高 1%。

5 月白銀期貨價格下跌 46 美分或 1.8%，收每盎司 24.87 美元，但本週收高 1.3%。

ICICI Bank 分析師週一研究報告寫道，今年迄今黃金價格已經下跌約 8%，儘管一直在相當狹窄的範圍內交易。

ICICI Bank 分析師認為，由於投資者等待更多關於 Fed 升息時機的指導，黃金今年第二季走勢將「相當平穩」。

然而，展望未來，分析師認為，黃金今年下半年可能走跌，「以反映美國殖利率上升與全球成長前景改善，反過來縮限避險資產需求這一點。」

該分析團隊預期，今年第二季黃金交易價格落在 1650 美元至 1800 美元範圍，有可能年底前向下朝 1550 美元至 1650 美元範圍修正。

黃金投資者也關注中國。根據報導，中國國務院總理李克強上週在一次座談會上要求加強對原物料的市場監管，以緩解企業的成本壓力。

Kitco.com 高階分析師 Jim Wyckoff 表示，「這透露一個跡象，即全球主要經濟體內的物價通膨可能有問題。報導也提到，人行有意收緊放款標準。」

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