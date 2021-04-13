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立院三讀通過多項修法 不當勞動行為裁決增設常務委員

鉅亨網新聞中心
立法院副院長蔡其昌。(圖：立法院隨選視訊)
立法院副院長蔡其昌。(圖：立法院隨選視訊)
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立法院三讀勞資爭議處理法監試法工會法勞工保險條例理事監事專戶

立法院今 (13) 日上午三讀通過多項法案，其中，《勞資爭議處理法》修正草案，明定不當勞動行為裁決委員會，須增設常務裁決委員 1 至 3 名，可獨立行使職權；此外，《工會法》、《勞工保險條例》部分條文修正案及廢止《監試法》也一併三讀通過。

《勞資爭議處理法》修正草案

根據現行勞資爭議處理法規定，不當勞動行為裁決委員會應設置裁決委員 7 到 15 人，勞動部提出第 43 條修正案，於裁決委員會內增設常務職 1 至 3 名，負責推動案件的審理、檢視裁決文書後提供意見、並提供裁決法制及救濟程序相關諮詢，將有助於優化不當勞動行為裁決審理事宜。

待總統公布後，勞動部將立即函報行政院施行日期，同時針對「不當勞動行為裁決辦法」等子法部分進行配套修正。法案上路後，將依法於現任 15 名裁決委員中聘請 3 名常務裁決委員，希望能於最短時間內使常設裁決委員制度儘快實施。

《工會法》修正草案

立法院會三讀通過工會法第 17 條修正草案，理事、監事名額在 3 人以上時，得按其章程規定推選常務理事、常務監事，但名額不得超過理事、監事名額的 3 分之 1。

工會得置候補理事、候補監事至少 1 人，名額則不得超過該工會理事、監事名額的 2 分之 1。

《勞工保險條例》修正草案

立院三讀通過勞工保險條例第 29 條修正案，擴大適用範圍，不論是勞工保險年金或是其他各項一次金給付，未來都可以開立專戶。

該專戶是提供存入勞保給付之用，專戶內的存款，不會被扣押、供擔保或強制執行，可強化保護弱勢勞工或受益人的基本經濟安全。對於有開立專戶需求的勞工，將有更多元的保護管道，增進受領勞保給付權益保障。

廢止《監試法》

2005 年考試院曾提案廢止《監試法》，當時未能闖關成功，16 年後的今天，立院朝野達成共識，終於讓不合時宜的法規走入歷史，監察權可以不再受到考試院所管轄的法律所拘束。

同時，配合修正《典試法》、《公務人員考試法》及《專門職業及技術人員考試法》部分條文，原本監試相關工作，將由典試委員會強化監督，可望落實權力分立的精神。

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