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5家金控配息總額破紀錄 4檔為5%高殖利率定存股

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
5家金控配息總額破紀錄 4檔為5%高殖利率定存股。(鉅亨網資料照)
5家金控配息總額破紀錄 4檔為5%高殖利率定存股。(鉅亨網資料照)
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15 家金控中，已有 7 家金控公布股利，合計將發出 500 億元現金，其中有 5 家金控配息總額創新高，今年 15 家金控股息的發放總額，可望超過去年的 1680 億元，改寫歷史紀錄；；若以殖利率來看，有 4 家金控殖利率超過 5%，遠優於一年期定存利率。

從以已公布股利的 7 家金控來看，元大金 (2885-TW)、新光金 (2888-TW)、國票金 (2889-TW)、永豐金 (2890-TW)、合庫金 (5880-TW) 配息總額都破紀錄。

元大金去 (2020) 年自結全年稅後純益 241.07 億元，每股稅後純益 (EPS) 達 1.99 元，創下歷史新高，也讓該公司現金股利大方配發每股 1.2 元，為有配發股利以來最高紀錄，總計將發 146 億元股息，金額也創新高。

新光金現金股利擬配發每股 0.4 元，創 8 年來新高，不過配息總額達 52.1 億元，則是寫新高紀錄。

國票金擬配現金股利每股 0.65 元，股票股利 0.35 元，合計每股配發 1 元；其中，現金股利配發總金額 18.8 億元，也寫史上配息金額最高；同時辦理盈餘轉增資 10.1 億元。

永豐金現金股利維持去年水準，每股擬配發 0.7 元，配息總額 78.9 億元，跟去年同為歷史高檔紀錄。

日盛金 (5820-TW) 現金股利每股擬配發 0.385 元，股票股利擬配發 0.165 元，其中現金股利創新高，不過因為股東人數減少，所以配息總額未超過 2018、2019 年的金額。

合庫金 (5880-TW) 每股擬配發現金股利 0.85 元、股票股利 0.2 元，將發出股息 113 億元，不但連續兩年突破百億元，今年更進一步破歷史紀錄。

以現金股息殖利率來看，以昨日收盤價估算，元大金殖利率為 5.14%、國票金 5.97%、永豐金 5.47%、合庫金 5.01%，為 4 檔「5% 高殖利率定存股」，而玉山金、新光金、日盛金也都有超過 4% 的表現，分別為 4.66%、4.28%、4.3%。

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元大金2885新光金2888國票金2889永豐金2890合庫金5880日盛金5820玉山金2884

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