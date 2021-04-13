丞石建築前進新莊 22億3750萬聯貸簽約

丞石建築整合新莊塭仔圳重劃區近 2000 坪土地，將於今年推出面向首購、首換族群的指標建案，今 (13) 日完成 22 億 3,750 萬元聯貸簽約典禮，此筆聯貸案由台中銀行、合作金庫擔任主辦銀行，全國農業金庫、台灣中小企業銀行共同參貸。典禮由台中銀行賈德威總經理代表銀行團與丞石建築彭智祺董事長簽訂聯合授信合約。

丞石建築專攻雙北自住市場，為近年迅速竄起的新興品牌，產品主要面向首購首換族群，近期更涉足商辦大樓，在產品規劃與營造品質上不斷厚實自身經驗與實力。丞石建築彭智祺董事長表示，丞石建築作為標榜創新的新銳公司，一直思考著如何帶給客戶不一樣的服務與體驗。

2016 年推出住宅量身訂製服務，在預售的基礎上給予客戶更多的彈性與選擇。2017 年推行不二價銷售，致力打造公平公正公開的銷售環境。2019 年開始推動 72 小時售後完修服務，目的是希望最快速解決住戶日常生活中的修繕問題。旗下青見營造也在 2020 年導入 Gopro 設備實施數位化影像管理，透過影像紀實的方式嚴格控管所屬建案的施工品質。從創新的品牌服務出發，預期丞石建築將為新莊打造出令人耳目一新的建築作品。

丞石建築新莊塭仔圳案基地位於莊泰路與莊田路口，預計今年第三季正式公開。