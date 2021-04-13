半導體去年總營收年增10.4% 聯發科大躍進至全球第8

研調機構顧能 (Gartner) 公布去年全球半導體銷售額，達 4662 億美元，年增 10.4%，其中，聯發科 (2454-TW) 去年營收達 109.88 億美元，全球排名自 2019 年的第 13 位躍升至第 8 位。

顧能表示，由於新冠疫情 (Covid-19) 導致支出減少或遞延，影響汽車與工業電子市場，不過，受惠大型資料中心、個人電腦及 5G 手機需求，推升記憶體、GPU 及 5G 晶片需求，帶動整體半導體產業成長。

顧能指出，英特爾 (INTC-US) 去年穩坐全球第一大半導體供應商，其次是三星、SK 海力士，其中，英特爾受惠核心客戶與伺服器 CPU 業務成長，去年營收達 727.59 億美元，年增 7.4%。

若從年增幅來看，輝達 (NVDA-US) 與聯發科年增幅明顯大於其他業者，其中，輝達搭上宅經濟趨勢，遊戲相關業務以及數據中心業務成長強勁，推升去年營收達 106.43 億美元，年增 45.2%，成長幅度冠居全球。

台廠聯發科也因華為遭美制裁，去年營收首度突破百億美元，達 109.88 億美元，年增 38.1%，成為全球半導體除晶圓代工外的第 8 大業者。