5G需求大爆發 上市櫃去年海外賺回兆元創紀錄

金管會今 (13) 日公布，上市櫃公司去 (2020) 年投資中國大陸或是整體海外 (不計中國) 投資收益，分別達到 4459 億元及 6312 億元，雙創歷史新高紀錄，主要是疫情影響、5G 通訊及消費性電子產品需求爆炸性成長帶動，合計整體海外收益突破兆元大關，占整體上市櫃獲利比重近 44% 左右。

在大陸投資部分，截至去年底，上市公司 675 家，上櫃公司 524 家，合計 1199 家赴大陸投資，占全體上市櫃公司總家數 1626 家的 73.74%，較前一年底增加 1 家。

截至去年底止，上市公司累計投資大陸達新臺幣 2 兆 2673 億元，上櫃公司 2445 億元，合計 2 兆 5118 億元，較前一年底增加 8 億元，主要是基於營運策略考量，增設大陸子公司及分公司、併購取得大陸子公司，或因應子公司業務拓展、資金需求，故增加大陸投資金額。上市、上櫃公司分別以電腦及週邊設備業、電子零組件業投資金額較大。

投資損益部分，上市公司去年在中國大陸投資利益高達 4221 億元，上櫃公司 238 億元，合計 4459 億元，不但比前一年度遽增 1146 億元，更創下史上新高。其中上市及上櫃公司主要 5G 通訊及消費性電子產品需求增加所致。

至於投資收益累計匯回金額，上市櫃公司去年度投資收益匯回金額 575 億元，截至去年底止，上市、上櫃公司投資收益累計匯回金額分別為 5043 億元及 438 億元，合計 5481 億元，占累積原始投資金額 2 兆 5118 億元的 21.82%。去年度投資收益匯回主要是配合集團資金規劃策略，將盈餘、現金股利、出售股權收益匯回所致。上市、上櫃公司分別以橡膠工業、電子零組件業匯回金額較大。

海外投資（不含大陸地區）方面，截至去年底止，上市公司 713 家，上櫃公司 568 家，合計 1281 家赴海外投資，占全體上市 (櫃) 公司總家數 1626 家的 78.78%，較前一年底增加 5 家。

總計至去年底止，上市公司累計投資 6 兆 1949 億元，上櫃公司 6158 億元，合計 6 兆 8107 億元，較前一年底增加 1194 億元，主要是因併購取得海外子公司，或海外子公司營運資金需求、參與現金增資，故增加海外投資金額。上市、上櫃公司皆以半導體業投資金額較大。

海外投資的投資收益部分，上市櫃公司達到 5843 億元及 469 億元，合計達到 6312 億元，整體較前一年增加 1414 億元，主要是主係因貨櫃運價上漲，及遠距產品需求增加所致。