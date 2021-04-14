準備上車！分析師：能源股極度超賣 反彈就在眼前

能源股自近期的漲勢中稍作歇息，但歷史走勢表明，該類別即將再次捲起熱浪。

能源精選行業 SPDR 基金 (XLE-US) 今年迄今已上漲 25%，係因投資者將石油、天然氣和汽油等成品的需求增強反映在價格上。新冠疫苗接種推廣後可以解除防疫相關限制，加上數兆美元的財政刺激也將支撐需求。

能源股經歷 3 月中旬以來超過 10% 的跌幅後，如今看來已準備好再次暴漲。過去 10 個交易日中，該能源基金有 8 日收低，意味著近期內應該可看見上漲，根據 FundStrata 全球顧問公司數據，當基金以這種方式進行交易時，其未來 3 個月的平均收益率為 2.7％。

此外，該基金的股價已經下行至觸及 50 日 MA，上一回觸及 50 日 MA 是在 1 月下旬，當時到 3 月中旬之間漲幅高達 35%。

FundStrat 研究主管 Tom Lee 研究報告指出，「能源股極度超賣。」

雖然能源股價格下跌，但石油公司的收益預測卻恰恰相反，這意味著投資者有潛在機會。能源公司 2021 收益預期今年總計上修 83%，不只是打敗了只調升 6% 的 S&P 500，也是 S&P 500 指數所有板塊上修程度最高的產業。

與此同時，該產業的估值相較低，S&P 500 指數中的能源股平均本益比 (股價 / 明年預估 EPS) 較廣泛指數的本益比低了 11%。

倘若這些股價的本益比仍維持在目前低迷水準，隨著投資者將獲利預期上升納入考慮後，股價應該會上漲，若即將公布的第一季財報證明獲利真的超過預期，可望帶來更多提振力道。