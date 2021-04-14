Gartner：PC銷售飆升 Q1成長創20年來最快 蘋果、惠普估值可能太低

根據市場研究公司 Gartner 的最新數據，2021 第一季個人電腦出貨量較去年同期飆升 32%，為 20 年來最快成長率。

Gartner 表示，個人電腦製造商本季度出貨量為 6990 萬台，自疲弱的去年同期大反彈。去年同期因處於疫情前期，中國封城導致供需中斷，而使當時出貨量年減 12.3%。

Gartner 研究總監北川美佳子（Mikako Kitagawa）表示，第一季銷售飆升係因去年基期較低，但如果沒發生晶片短缺問題，出貨量本來還能更高。她指出，某些 PC 交貨時間現在已長達 4 個月。

她補充，「合理的結論是，即使居家防疫的限制放寬後，PC 也可能保持強勁需求。」

Gartner 指出，PC 市場的估算不含 Chromebook，但 Chromebook 第一季成長達 3 位數，如果計入 Chromebook，第一季的 PC 成長提升至 47%。

Gartner 估計，全球方面，聯想集團 (0992-HK) 仍是市佔領導者，第一季市占率達 25.1%，且出貨量年增 42.3%；惠普 (HPQ-US) 市占 21.4%，出貨量年增 34.6%；戴爾 (DELL-US) 市占 16.5%，出貨量年增 12.9%。蘋果 (AAPL-US) 第一季市占 8%，出貨量年增 48.6%。

美國方面，惠普以市占 27%、出貨量成長 33.4% 打敗前領導者戴爾，後者市占 26.6%，出貨量成長放緩至 4.4%，戴爾成長放緩反映出其焦點放在商業買家，而非消費者。

聯想在美國市占 15.7%，出貨量年增 18.7%，蘋果則在美國市占自一年前的 12.2% 提升至 15.1%，因為出貨量飆升 54.2%。微軟 (MSFT-US) 擁有美國市占 5.3%，出貨量成長 32.3%。

倘若 Gartner 對銷售量的估計正確，華爾街對蘋果和惠普的估值可能太低了。

華爾街目前預期 Macs 電腦第一季營收成長 29%，而惠普的 PC 業務成長 21%，遠低於 Gartner 對蘋果 (48.6%) 和惠普 (34.6%) 的出貨量成長估值。 (須注意的是，出貨量估值並不直接轉化為營收估值)