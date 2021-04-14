盤前財經大事搶先讀2021年04月14日

今日操盤前瞻

IEA 原油市場報告

紐西蘭央行利率會議

蘋果宣布台灣時間 4/21 舉行春季發表會 邀請函暗示 3 大新品

週二 (13 日) 蘋果 Siri 親自「爆雷」春季發表會的時間後，蘋果正式發出邀請函，敲定台北時間 4 月 21 日凌晨 1 點舉辦今年首場發表會，邀請函圖像暗示，至少有 3 款新品將問世。閱讀全文...

嬌生停供歐盟疫苗 美疫苗接種進度恐遭逢毀滅性打擊

週二 (13 日) 美國食品藥物管理局 (FDA) 與疾病管制與預防中心 (CDC) 基於血栓的疑慮，要求各州暫停使用嬌生新冠疫苗，嬌生宣布將停供歐盟疫苗。閱讀全文...

證交稅、營業稅加持 首季稅收 4672 億元創新高

財政部統計處昨 (13) 日公布最新稅收統計，3 月稅收 2009 億元、年增 19.2%，前 3 月稅收共 4672 億元、年增幅 16.6%，創歷史新高。閱讀全文...

安普新接單報捷 首拿印度 TWS 龍頭廠大單

印度 TWS(真無線藍芽耳機) 龍頭品牌廠今年將推出多款新品，據悉，電聲元件廠安普新 (6743-TW) 擠下中國供應商，首度拿下多款 TWS 大單，預計第 3 季放量出貨，該客戶也將躍升安普新的前五大客戶。閱讀全文...

5 家金控配息總額破紀錄 4 檔為 5% 高殖利率定存股

15 家金控中，已有 7 家金控公布股利，合計將發出 500 億元現金，其中有 5 家金控配息總額創新高，今年 15 家金控股息的發放總額，可望超過去年的 1680 億元，改寫歷史紀錄。若以殖利率來看，有 4 家金控殖利率超過 5%，遠優於一年期定存利率。閱讀全文...

Nvidia 攜手聯發科 對決英特爾 發表首款 ARM 架構 CPU 處理器

週一 (12 日) GPU 大廠 Nvidia 於 GTC 2021 (GPU 技術大會) 發布，首款基於 ARM 架構的 CPU 處理器「NVIDIA Grace」，採用新一代 Neoverse 核心的設計，計畫於 2023 年問世。同時，Nvidia 將攜手聯發科，打造一個支援 Chromium、Linux 和 NVIDIA SDK 的筆電參考平台。閱讀全文...

世芯流失飛騰訂單衝擊今年營收 25% 全年維持成長

ASIC 業者世芯 - KY(3661-TW) 昨 (13) 日召開法說會，總經理沈翔霖表示，由於美國出口管制規則變化，公司自 4 月 8 日起全面停止出貨飛騰，預計影響今年營收 25%，不過仍看好全年營收、獲利優於去年，營收目標年增 20%。閱讀全文...