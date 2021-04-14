〈零售迎母親節大檔〉集雅社結合百貨回饋 衝刺Q2家電銷售

家電通路商集雅社 (2937-TW) 表示，儘管 3C 通路競爭激烈，但主打一條龍服務，避免價格戰，持續推升業績成長，進入第二季，隨著母親節檔期報到，加上內需買氣熱絡，營收可望進一步攀升。

集雅社第一季合併營收 7.23 億元，年增 21.42%，創同期新高，也是單季第三高。

集雅社說明，大多數街邊店販售機種、品牌大同小異，對消費者而言就是低價優先，價格戰的形態往往讓街邊店一再降低成本，並減少販售高階機種的產品。

不過，集雅社提供整合性服務與影音家電配置建議，在全台的門店中幾乎都配備專業視聽室，專業技師還可到府規劃空間擺設，因此儘管不打價格戰，仍使消費者願意買單。

集雅社強調，在百貨周年慶或節日檔期回饋活動下，比起街邊同業，反而具價格優勢。

為因應電商業者的競爭，集雅社除了在 Yahoo 商城、PChome、博客來及樂天市場等電商平台上架外，也已計畫自建電子商務平台。

由於不打價格戰並強調一條龍服務，集雅社聚焦於百貨通路，目前全台已擁有 55 家百貨門市，全機種商品均可以一站購足，今年共將新開 6-9 家據點，目標至年底全台店點將可達 60-64 家，力拚營收續呈雙位數成長。

另一方面， 節能家電補助原定於 6 月 14 日到期，行政院聽取財政部報告《貨物稅條例》修正草案後，正式拍板節能電器獎勵將延長 2 年至 2023 年 6 月 14 日止，也持續增添家電汰換動能。