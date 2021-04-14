〈台積南科廠跳電〉廠商施工毀損電纜 台電：啟動另一系統供電

南部科學園區驚傳廠商施工不慎毀損電纜，導致園區電力降壓，影響晶圓代工大廠台積電 (2330-TW) 等多家廠商供電，對此，台電今 (14) 日證實相關消息，但已協調另一系統先行供電，遭毀損電纜則儘速修復中。

台電表示，今日上午 11 時 06 分南科變電所旁某科技公司在廠區進行地鉚施工作業時，不慎誤損 161kV 地下電纜，導致南科 - 三福線線路跳脫，造成台南科學園區 C 區降壓，已隨即連繫用戶關心供電狀況，並協調由另一系統先行轉供。

據了解，造成南科停電事件主因，疑似為啟碁 (6285-TW) 南科廠建廠工程外包廠商施工不慎，挖斷台電管線所致。

南科管理局也做出回應，園區停電狀況已在下午 17 點陸續恢復，園區內多家科技大廠，包含台積電、聯電 (2303-TW)、群創 (3481-TW)、彩晶 (6116-TW)、南茂 (8150-TW)、康寧等，在狀況發生時皆有啟用壓降措施、不斷電系統，廠商回報對生產狀況影響有限。

南科管理局進一步指出，造成停電事件廠區新建工程已停工，台電也在下午 16 時起測試送電中，穩定後將逐步恢復台積電等各公司供電，至於是否造成廠商損失，廠商表示將再個別説明。