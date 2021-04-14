東明-KY今年客戶數突破萬家 全年出貨量衝新高

中國不鏽鋼緊固件通路商東明 - KY(5538-TW) 今 (14) 日召開法說，公司表示，今年客戶數將成長 25% 以上，突破 1 萬家，每月出貨可望持穩 1 萬噸上下，預估全年出貨量可望達 11-12 萬噸的新高。

東明表示，去年雖然有疫情影響，但受惠中國持續推動基礎建設、軌道交通、淨水處理設備、智慧製造之自動化設備等需求增長，第一季除了 2 月因有春節假期導致工作天數減少外，1 月及 3 月出貨量都已站穩 1 萬噸。

東明近年也積極調整接單生產及出貨模式，強化電商平台，公司透露，目前客戶從過往大盤、中盤商，向下延伸至終端小型經銷商，去年客戶數由 5000 家攀升至 8000 家，今年可望持續成長，突破萬家。

此外，隨著客戶及不锈鋼緊固件應用範圍持續增加，東明表示，目前廠區產能明顯不足，因此也將與嘉興經濟技術開發區管理委員會簽訂增資技改協議，預計未來 3- 5 年內，產能將再增加 10 萬噸，較現階段倍增。

東明 3 月營收 10.14 億元，月增 91.1%、年增 20.3%；第一季營收 24.74 億元，年增 53.1%，季減 10%；以產品出貨比重來看，緊固件約 62%、精線約 27%、外採品約 11%。