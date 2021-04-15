〈台股盤後〉傳產領軍多頭 台積電臨門一腳 站上17076點新高

不受半導體偏弱整理影響，台股今 (15) 日開低走高，在內資力捧下指數攻上「萬七」，尾盤在台積電買單拉抬下，終場大漲 210.76 點，收在 17076.73 點，站上歷史新高，成交量縮小至 3609.6 億元。

台股擺脫多殺多震盪格局，今天在傳產與金融族群兩大領軍下，指數三度挑戰 17000 點關卡，終場共 722 檔個股上漲，其中更有 34 檔個股直奔漲停關門。

權值股王台積電下午即將召開法說會，股價今早以 612 元開出後，盤中指數一度回測至 607 元，所幸尾盤在買單敲進下，終場股價上漲 7 元，收在 619 元，股價站上 4 月以來新高。

傳產族群今天改由塑橡膠領銜多頭上攻，橡膠族群中台橡、建大攻上漲停關門，華豐終場大漲 7.6%，正新與厚生分別有 6%、4% 以上漲幅，其他包括國際中橡、南港與申豐也是買單追捧焦點。

塑膠族群中，台聚、勝悅 - KY 兩檔個股雙雙攻上漲停，台塑、南亞、台化與台塑化也在買單敲進下，推升股價走勢。

金融族群中，包括富邦金股價轉強，終場大漲逾 5%、收在 60 元新高整數關卡，元大金終場大漲逾 3%，國泰金與玉山金終場也有超過 2% 的漲幅，新光金與開發金終場也有 1% 以上漲幅。

面板雙虎友達、群創股價也同步翻紅，其中友達終場上漲逾 2%，股價收在 25.3 元；群創也有 1% 以上漲幅，股價收在 23.4 元。

整體而言，資金仍持續偏好傳產，鎖定低基期的指標個股加碼，電子族群則偏弱整理，下午須看台積電法說所釋出的景氣與後市展望，將成左右未來股市的重要關鍵。