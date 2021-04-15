【倫元投顧】期待財報利多的末段行情

◆盤勢分析

台股今天尾盤靠著台積電和多數電子股短線轉強的帶動下擴大漲幅，終場指數以上漲 210 點收在 17076 點，成交量為 3609 億。

今天尾盤靠著台積電急拉再創歷史新高沒什麼好訝異的，短期就看下午台積電法說會，若法說會第二季展望低於預期，就小心直接下來並拖累電子股指數再測季線甚至破季線作中期回檔修正；若優於預期則在台積電短線彈升帶動下，第一季財報和 4 月營收佳的電子股短線有機會先往上反映財報利多。

波段看法不變，從類股結構來看，近期金融傳產相對電子強勢，這往往出現在末段行情，不過末段行情要結束前，若無意外會讓電子做一下死貓跳，目的掩護出金融傳產以及最後誘多。故目前看法不變，當 4 月下旬~ 5 月初就須小心軋空誘多以及第一季財報利多反應近尾聲的漲多拉回整理。

至於是短期回測季線上下後再上？還是有機會破季線做一波較大幅度回檔修正後再上？就看多數電子族群何時開始反映重複下單庫存修正、或者美國何時確定對企業加稅、以及 Fed 是否提前下半年開始縮表，史上最大資金行情將告一段落… 等利空，會不會在第三季出現？

王信傑 分析師

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