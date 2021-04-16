期富邦VIX淨值連10日低於2元 下市風險倒數計時

期富邦 VIX ETF(00677U-TW) 在 VIX 指數大幅下跌以及正價差成本兩者的影響下，4 月 15 日單位淨值已來到 1.73 元，已連續 10 日低於 2 元，下市風險倒數計時。

富邦投信提醒，依金管會函令規定，如期貨 ETF 基金最近 30 個營業日平均單位淨值低於新臺幣 2 元)，基金將經金管會核准後終止並進行下市及清算程序。截至 4 月 15 日該 ETF 平均 30 個營業日單位淨值為 2.16 元。未來若達下市標準，下市及清算時程，富邦投信將在金管會核准終止、證交所核准下市後向市場公告。

富邦投信再次提醒投資人應留意相關投資風險。依據規定，金管會核准終止信託契約後，於證交所訂定的下市日前，集中市場雖仍可正常交易，但信用交易將停止。而基金下市日前，投資人若沒有在次級市場賣出，須待清算程序完成後，就基金清算基準日的淨值結算清算餘額，因基金清算程序一般須耗時 1~2 個月，因此投資人無法在下市後立即取回資金。

此外，因清算是以清算基準日的淨值為基準，而非市價，近期期富邦 VIX ETF 次級市場仍持續顯著的溢價，未來達下市標準後，若溢價狀況持續，投資人最終取回的清算餘額將可能低於下市日的市值。

VIX 期貨 ETF 在股市波動大幅下挫時，相對於它種避險商品，往往提供最佳的避險效果，期富邦 VIX ETF 自 2016 年底掛牌以來，在歷史的風險事件中皆可得到驗證。但富邦投信提醒，因標的指數成分 VIX 期貨正價差特性，標的指數長期為下跌趨勢，透過此 ETF 進行避險，進出時點的選擇相對其他 ETF 更為重要，並不適合投資人習慣的長期持有或逢低攤平的操作。

富邦投信提醒，今年整體基本面向好、市場資金寬鬆，在不確定性逐漸降低下，仍持有的投資人，應持續留意下檔風險、以及正價差、溢價，與未來可能的下市等風險。