Honda攜手中國AutoX 共同研發自動駕駛技術

本田汽車 (Honda)(7267-JP) 週五 (16 日) 宣布，該公司決定與中國自駕車新創公司「AutoX」合作。本田方面提供實驗用的車輛，與 AutoX 共同在中國的一般道路上進行自駕車的測試實驗。而本田在取得測試數據後，也會配合中國當地的交通情事來進行相關的技術研發。

這項合作案在中國廣東的一般道路上實施，本田方面提供 10 輛的 Accord 與 Inspire 來作為實驗之用、車輛搭載 AutoX 所開發的自動駕駛技術。根據本田說法，車輛在特定條件下可達到相當於「Level 4」的自動駕駛技術。而測試期間並未對外公開。

在這回合作當中，本田與 AutoX 並沒有資本關係的往來，兩者也沒有打算在汽車共享服務等方面進行合作。

AutoX 成立於 2016 年，在中國深圳的工業地帶進行完全無人的計程車行駛測試等，於一般道路累積了相當多的實驗數據。

在汽車的自動駕駛技術方面，本田曾於 2018 年宣布投資美國通用汽車 (GM-US) 的自駕車子公司 Cruise。另外該公司也計畫 2021 年在日本國內實施自駕車的驗證實驗，目標展開無人駕駛的汽車共享服務。