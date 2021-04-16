〈花旗消金撤台〉6折電影票沒了 國賓、秀泰影城或ez訂都有神卡

花旗消金業務將退場，網友一片哀嚎，其實，電影迷還是有不少其他信用卡可以選擇，包括不限各影城都適用的凱基魔 FUN 卡；或是國賓影城、秀泰影城，都有特別合作的信用卡；就算想在 ez 訂線上訂購，也有優惠的信用卡可以選擇。

花旗信用卡長期和威秀影城合作，雖然最早期平日電影票買 1 送 1 很早就退場，但是近年改為平日 1 張 6 折的優惠，如果想在威秀看 3D/TITAN 的電影，花旗饗樂生活卡才享有 6 折、IMAX 享 75 折，儘管門檻不如早年，還是眾多電影迷最愛的電影神卡之一，因此，傳出花旗消金業務將撤台，電影迷都想知道還有什麼替代信用卡可選擇。

其中，凱基魔 FUN 卡提供線上線下影音雙重高回饋，不論是在線上影音平台消費，還是到電影院支持國片，都可享有最高 50% 回饋，且不限影城，威秀影城、國賓影城、新光影城、秀泰影城都適用，高額回饋引起鄉民熱烈討論。

不過，凱基魔 FUN 卡到連鎖影城回饋設有上限，單日回饋上限為 250 點、每月上限 500 點。

舉例來說，鉅小亨到威秀影城看電影，刷滿 500 元可獲得單日回饋最高 250 點，而當期連鎖影城消費最高可享 500 現金點，相當於每月有 1000 元的額度可以看半價電影，因此魔 FUN 卡被網友封為「電影神卡」。

國賓影城

國賓影城部分，實體購票只限使用國泰世華、華南銀行、台新銀行、聯邦銀行、聯邦銀行微風聯名卡 (僅限微風國賓)、中國信託環球購物中心聯名卡的信用卡 (僅限環球國賓)，線上 / APP 訂票刷卡則不限使用銀行。

而鉅小亨如果要到國賓影城看電影，優惠最好的是華南銀行紅卡，當月只要憑消費 599 元的實體刷卡簽單，就可以享不限平假日、兩人同行全票 6 折的電影票優惠；不過，值得留意的是，鉅小亨若想要享有 6 折優惠，一定要兩人同行，也就是一次要購買兩張電影票。

如果鉅小亨喜歡一個人看電影，或是如果沒消費到 599 元也沒關係，華南銀行白金卡以上卡友，以行動支付 (僅限 Apple pay 及 Google pay) 刷卡購票，就可以無消費門檻地在平假日，不限時段都享有 7 折優惠。

而聯邦銀行全卡友只要消費 399 元，平假日不限時段，享全台國賓影城全票票價 65 折。持台新銀行特定卡，週五至週日憑當月或上月單筆 999 元以上實體簽單，享 7 折優惠。

持國泰世華持指定信用卡一個月內單筆消費 1000 元以上實體簽單，週一至週四 (非假日) 享國賓影城全票票價 6 折優惠。

秀泰影城

秀泰影城則跟中國信託合作，鉅小亨只要現場購票 2D 電影，就享平日 6 折、假日 8 折。不分平假日的話，鉅小亨只要刷美國運通指定信用卡，現場臨櫃購買 2D 電影一般廳，享秀泰影城優待票價，並隨票贈送熱食券 1 張 (每卡每日限購 2 張)。

ez 訂

現在數位消費很便利，愈來愈多民眾會事先透過「ez 訂」事先訂購電影票，則配合的信用卡優惠則大不同。

鉅小亨可以透過兆豐銀行的 e 秒 Happy 鈦金卡、e 秒 Happy 金融信用卡、e 秒萬事通金融信用卡、e 秒刷鈦金卡、生活工場聯名卡、悠遊聯名卡等，當月新增消費達 3000 元以上，鉅小亨就可以在次月享有電影購票 33% 優惠，也就是說，鉅小亨自付額最低 168 元起。

如果鉅小亨當月刷上述的兆豐銀行卡，累積新增消費達 1 萬元以上，次月即可獲贈電影票 1 張，於 ez 訂網站線上劃位付款時由系統自動發放，結帳時即可抵用，每月限量 300 張。

若是以第一銀行附加悠遊票證的信用卡、iLEO VISA 金融卡，在訂票前月的一般消費每滿 1000 元 (不含悠遊卡自動加值)，鉅小亨當月可獲得以 67 折訂購「ez 訂 2D 全票電影票 1 張」的權利。

鉅小亨若是刷永豐美麗華聯名卡，前月新增一般消費滿 1 萬元 (不含悠遊卡自動加值)，到 ez 訂買電影票，即享次月免費兌換美麗華大直影城電影票 1 張。