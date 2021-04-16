建漢逢高調節台揚持股 申報轉讓2800張

鴻海 (2317-TW) 集團網通廠建漢 (3062-TW) 今 (16) 日公告，將自 4 月 19 日至 5 月 18 日透過一般交易，轉讓轉投資台揚 (2314-TW)2800 張持股，主要是處分部分持股實現獲利，雙方合作關係並未因此改變。

台揚解釋，建漢是在 2012 年與鴻海一同入股，為了強化在網通事業的合作，其中建漢投資 16 億元。

台揚進一步指出，在 2016 年時公司有辦理現增，每股定價約 21 元，當年建漢也有認，隨著近期台揚股價走揚，周五來到 49.35 元，建漢持有的現增股獲利翻倍，因此也決定調節部分持股，實現投資獲利。

根據申報轉讓資料，建漢此次透過一般交易轉讓台揚 2800 張，每日得轉讓股數限制 80.64 萬股；若全數轉讓完畢，建漢持有台揚股數將從 6.06 萬張降至 5.78 萬張，不過持股比仍維持約 26% 左右。

建漢處分台揚早有徵兆，根據公開資訊觀測持股 10% 以上大股東最近異動情形，建漢在 3 月就已經先處分台揚 160 張。

不過，台揚強調，建漢處分主要針對 2016 年所取得的現增股，並不會出脫 2012 年所取得的股份數，雙方合作關係也並未改變。