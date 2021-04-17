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〈紐約匯市〉殖利率回落拖累 美元周線連二黑 比特幣狗狗幣兩樣情

鉅亨網編譯余曉惠
〈紐約匯市〉殖利率回落拖累 美元周線連二黑 比特幣狗狗幣兩樣情 (圖:AFP)
〈紐約匯市〉殖利率回落拖累 美元周線連二黑 比特幣狗狗幣兩樣情 (圖:AFP)
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美國公債殖利率低迷，美元對一籃子貨幣周五 (16 日) 貶至四周低點，一周跌幅累計約 0.7%，是連續第二周周線收黑。加密貨幣走勢不一，土耳其監管措施打壓之下，比特幣挫跌，不過狗狗幣 24 小時內暴漲逾一倍。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤下跌 0.111% 至 91.561，為 3 月 18 日以來最低。

美國 10 年期公債殖利率周五回升，報 1.5675%，稍早最低一度觸及 1.528%。

矽谷銀行高級外匯交易員 Minh Trang 表示，考量到美元 3 月大幅升值、而最近公債殖利率回落，市場出現獲利了結賣壓，導致美元走軟。此外，投資人對股票等高風險資產需求良好，也削弱了美元一些避險支撐。

一些市場人士預料，美元將持續疲軟。瑞穗證券高級分析師 Colin Asher 說：「我的最佳猜測是，未來一季 10 年期公債不會有太大變動，這為近期走勢奠定基調，美元本季大部分時間很可能持續走軟。」

舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 表示，美國經濟距離實現聯準會 (Fed)2% 通膨率和充分就業的雙重目標還有很長一段路。這和 Fed 主席鮑爾本周數次談話相呼應，鮑爾表示，由於勞動力市場持續存在閒置，決策官員將容忍短期的物價上漲。

美國財政部周五公布半年一度的外匯報告，台灣、越南和瑞士雖然符合匯率操縱國門檻，但並未將三個經濟體貼上這個標籤。財政部表示，將加強與越南和瑞士的溝通，並與台灣啟動類似的對話。

加幣美元升值 0.3%，本周周線上揚，主因油價上漲，且美元整體疲軟。

交易員再度把焦點拉回英國經濟重啟和復甦的進展，英鎊歐元止跌回升，尾盤升值 0.2% 至 0.8665 英鎊英鎊美元也升值 0.3% 至 1.3824 美元，為九個交易日新高。

土耳其周五宣布 4 月 30 日起禁止加密貨幣交易，比特幣轉弱，紐約尾盤報 61,824.89 美元，24 小時內下跌 2.5％。

其他加密貨幣普遍下滑，但狗狗幣一支獨秀，24 小時內上漲 100％，截稿前報 0.3497 美元

截至周六 (17 日) 台灣時間約 6:00 價格： 

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