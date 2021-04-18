比特幣價格跌破6萬美元 加密貨幣市場普遍下挫

比特幣價格本月因 Coinbase(COIN-US) 即將上市而再創高峰，但似乎在 Coinbase 正式掛牌後盛極而衰，加上土耳其對加密貨幣的禁令等利空，比特幣在周日上午跌破 6 萬美元心理關卡。

據 Coindesk 數據，至台北時間周日上午 8:50，比特幣價格報 59907 美元，24 小時跌 2.8%。

(圖表取自 Coindesk)

由比特幣帶隊，整體加密貨幣市場走弱，以太幣跌破 2300 美元，報 2284 美元，24 小時跌 6.7%，狗狗幣本周大漲逾 400% 之後，也向下急跌，暫報 0.2755 美元，24 小時跌逾 20%。

Coinbase 周三在那斯達克直接上市，開始以每股 250 美元的參考價和大約 860 億美元的估值進行交易，但歷經市場上下劇烈震盪，本周收盤價在每股 342 美元。

Cointelegraph 報導指出，技術線型顯示，比特幣價格在 64000-65000 美元有較大的阻力點，在圍繞 Coinbase 的炒作消失後，開始測試 60000 美元支撐，這是一個重要的觀察點，之前比特幣大約花了 1 個月才站上，要繼續保持上方，才有望維持下周看漲趨勢。

加密貨幣衍生品交易商 Cantering Clark 認為，比特幣接下來似乎將在 6 萬美元橫盤整理，預計 4 月底至 5 月不會向上或向下突破，將區間震盪一段期間。