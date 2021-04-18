台灣未遭美列匯率操縱國 央行：與其具良好互動基礎 持續溝通

美國財政部 4 月 16 日公布匯率報告，我國符合三大匯率操縱評估標準，但美國並未指名任何主要貿易對手國是匯率操縱國；對此，台灣央行今 (18) 日指出，日前已建議美國或可考量在新冠肺炎疫情期間暫緩三項檢視標準的適用，並強調，與美國財政部將在良好的互動基礎上，持續就該議題進行溝通。

央行說明，過往在與美方溝通時，均強調央行匯率政策旨在維持有秩序的外匯市場和金融穩定，從未意圖獲取不公平的貿易優勢，或影響國際收支的有效調節。

而此次美方匯率報告也指出，尚無足夠證據顯示台灣符合 1988 年「綜合貿易暨競爭力法案」所稱「避免國際收支有效調節」或「獲取不公平貿易優勢」等要件。

不過，對於此次美方引用外部報告指稱，2018 年新台幣匯率低估 21%，央行對此說明，依美國財政部匯率報告評述其他貿易對手國匯率所採用的 IMF 架構，近年新台幣實質有效匯率 (REER) 低估情形持續縮小，在 2019 年僅微幅低估，2020 年新台幣 REER 則升值 3.4%，目前新台幣匯率已趨近 IMF 架構所估計均衡水準。

央行認為，美國財政部用新台幣對美元匯率而非實質有效匯率來評估，兩者基礎不一，不盡公允。

央行再次強調，當前金融自由化及資本自由移動下，大部分全球外匯交易與進出口貿易相關性小，而國際資金鉅額且頻繁移動，已成為影響匯率波動的主因，因此衡量均衡匯率更為困難，不過，對美方報告常引用單一模型來評估新台幣匯率低估情形，已充分表達不同觀點。

央行進一步指出，長期以來，我國和美國存在緊密且互利的雙邊貿易關係，也是科技供應鏈的重要夥伴，未來將與美國財政部將在良好的互動基礎上，持續進行溝通。