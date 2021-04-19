【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 美國新屋開工數升至 2006 年以來最高，摩根士丹利財報超預期，帶動道瓊及 S&P500 指數再創高，但費半指數相對弱勢，美股四大指數呈現漲跌互見，漲跌幅介於 - 0.56% 至 + 0.48%，其中道瓊指數漲幅表現最強，台積電 ADR 上漲 0.41%，聯電 ADR 上漲 2.38%，特斯拉上漲 0.13%，蘋果下跌 0.25%。

2. 量價及技術面：

（1）、量能：量增上漲，惟短線有量價背離疑慮。

（2）、均線：收盤創新高，下檔支撐為 5 日線 (約 16,957 點附近)，壓力為 17,300 點附近。

（3）、技術指標：日 KD 進入超買區，短線仍要提防震盪。

3. 櫃買指數上漲 0.55%，收在 210.74 點。短線支撐為 205 點附近，壓力為 216 點附近。

4. 觀盤重點：台股加權指數上周五 (4/16) 儘管 2330 台積電出現法說會利多不漲但在原物料族群大漲帶領下指數再創新高，就台股技術面，短線上仍沿 5 日線走揚，惟技術面出現量價背離疑慮，加上外資期貨空單再度增加，操作上勿過度追高，可靜待強勢股量縮拉回後再布局，選股佈局上可留意封測、NB、金融及航運、鋼鐵、塑化等原物料相關族群。

5. 受歐美鋼價持續創新高，國際扁鋼胚原料每公噸報價逾 800 美元，加上國內外市場需求強勁、供料吃緊下，2014 中鴻將於 4/22(周四) 開出 5 月內銷盤價，可望拚 11 連漲。市場預期，熱軋、冷軋及熱鍍鋅等大宗底材鋼品，每公噸可能大漲 2,000～2,500 元以上，漲幅逾 8％，甚至漲幅有機會超越 2002 中鋼。

6. 貨櫃海運會好到什麼時候？根據國際貨櫃船東業者 Seaspan 預估，這波貨櫃海運的「爆炸性」榮景，可望看到 2023 至 2024 年，換言之，未來三到四年內貨櫃海運將持續「高獲利」，業界說，這也無怪乎海運三雄 2603 長榮、2615 萬海等業者積極買船、造櫃。長賜輪擱淺效應顯現，主要港口航班準點率持續偏低，加上北美多地爆發碼頭工人罷工，帶動歐美航線海運運價走揚，根據最新報價，遠東到美西、美東運價雙雙寫下新高。

7.2454 聯發科衝刺高階技術報捷，新一代 5G 旗艦晶片傳由原本外界預期的 5 奈米製程生產，升級到 4 奈米，同時開出 3 奈米產品，成為 2330 台積電 4 奈米和 3 奈米的第一家客戶，量產進度可望與蘋果相當，並已拿下 OPPO、vivo、小米等非蘋大廠訂單，成為制霸 5G 晶片市場的關鍵秘密武器。

8.2327 國巨集團喜迎新一波大成長期，不僅優先供應 2317 鴻海集團被動元件的策略聯盟效益正擴大發酵，搭上 2317 鴻海電動車大擴張、MIH 聯盟成員突破 1,500 家，引爆對被動元件需求的商機列車。

