日本3月貿易收支報6637億日圓盈餘 2020年度出口跌幅僅次於金融海嘯時

日本 2021 年 3 月的貿易收支 (初值) 報 6637 億日圓盈餘，連續兩個月呈現出超，實際表現也優於 Nikkei QUICK 所整理出的市場預測中數 4900 億日圓。另外 2020 年度 (2020 年 4 月至 2021 年 3 月) 的貿易收支報 1 兆 3070 億日圓盈餘，以全年表現來看，是近三年來的首度出超表現。

日本財務省週一 (19 日) 發布最新貿易統計數據，日本 2021 年 3 月的出口額報年增 16.1% 至 7 兆 3781 億日圓，進口額報年增 5.7% 至 6 兆 7144 億日圓。其中在中國市場方面，出口報年增 37.2%、進口報年增 10.0%。

日本 2020 年度的全年出口報年減 8.4% 至 69 兆 4873 億日圓，減幅僅次於金融海嘯後 2009 年度的年減 17.1%。在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情以及半導體短缺等影響下，日本汽車等出口大幅減少。

日本出口在疫情擴大的影響下，於 2020 年 3 月後出現大幅萎縮。雖然進入 2020 年度後半以來，以中國市場為主的出口表現出現復甦，然而到了當前由於疫情的再度擴大，而使得先行發展再度變得難以預測。

另一方面，日本 2020 年度的全年進口報年減 11.6% 至 68 兆 1803 億日圓。原油等原燃料的進口大幅萎縮，這也反映出日本國內的需求低迷。