〈楊金龍立院備詢〉看年輕族群買房朝都會外圍 直言年輕時也買不起房

央行總裁楊金龍今 (19) 日於立院財委會進行「選擇性信用管制措施執行情形」專題報告，對於立委質詢年輕人還是買不起房，楊金龍指出，30 年前他也買不起房子，買不起房不僅是現在的問題，2、30 年前也一樣，並強調，台北是國際化都市，綜觀全球大都會如紐約和倫敦，年輕人買房都往外圍，都會區發展將越來越大且交通發展越來越便捷。

楊金龍指出，目前房市處買方市場，不過，台灣房市具基本面，房價仍持續上漲，央行兩階段打炒房措施祭出後，須待一段時間才會對炒房炒地有舒緩效果，成效才能評估。

楊金龍直言，30 年前他自己是年輕人時也買不起房子，經過一段時間努力才買在士林明德國中附近，後來因家中人口越來越多而換房，也必須要貸款；在這波房市需求上漲階段，同樣可看到，中年族群的換房實力較強。

楊金龍進一步表示，台北是國際化都市，綜觀全球大都會如紐約和倫敦，年輕人買房會往外圍去發展，並帶動大都會區越來越大，交通越來越便捷。

楊金龍強調，政府打炒房是為達到社會期盼，央行會滾動式檢討本身職責有沒有達到，不過，主要是期盼各部會的措施產生綜效，會比較容易達成政府施政目標。

至於房價的合理性，楊金龍認為，此為內政部的專業範圍。