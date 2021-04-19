〈焦點股〉鋼鐵人、航海王吸金逾30檔亮燈漲停 中鋼市值衝破6000億元

台股今 (19) 日電子股成交比重下滑至 5 成以下，市場資金瘋狂湧入傳產，其中，鋼鐵、航運成為二大吸金族群，包括陽明、萬海、裕民及豐興、燁輝、中鋼構等，盤中超過 30 檔亮燈漲停，擁有超過 98 萬名股東的中鋼，同樣漲勢凌厲，終場強登漲停 38.65 元，創近 13 年新高，市值更衝破 6000 億元大關。

台股今天登上 17200 點，續創歷史新高，以往向來由電子股領軍，占整體成交量約 6、7 成，但近來原物料、傳產族群崛起，迎來數十年以來的大行情，資金蜂擁轉入非電族群，包括鋼鐵、航運、造紙、塑化、紡織、玻纖等，類股輪動明顯，導致電子股籌碼鬆動，成交比重下滑至 46% 左右，買氣相對低迷。

在中鋼領軍下，鋼鐵股連日表現強勢，中下游廠的冷熱軋鋼板、鋼筋、盤元線材等，幾乎全面噴出，今日盤中上市櫃合計多達 25 檔亮燈漲停，包括燁興、燁輝、豐興、官田鋼、新鋼、海光、中鋼構等。

中鋼化身猛牛，上周公布 5 月內銷盤價平均漲幅 8.1%，單周股價累計大漲 18.6%，今日盤中再度獲買盤青睞，直奔漲停，收 38.65 元，攀 2008 年 8 月多以來的新高，市值也攀升至 6081.5 億元。據集保中心統計，截至 16 日，中鋼股東人數達 98 萬 6579 人，穩居台股之冠，零股股民單周更大增逾 8000 人。

航運族群方面，海運迎來十年大多頭的黃金年代，今年貨櫃三雄積極造船、造船，合計資本支出可能超過 2000 億元，陽明今日股價率先登頂，攻上漲停 55.6 元，創下史上新高，終場前漲停打開；萬海同步亮燈漲停，達 80.6 元；長榮也逼近漲停價，最高達 69.5 元，改寫歷史新高。

散裝航運股氣勢如虹，包括新興、裕民、中航、台航、四維航等幾乎檔檔亮燈漲停，上市運輸類股指數終場勁揚逾 7%，成交量能高達 561 億元，占大盤近 13%，上市櫃累計多達 12 檔噴出漲停。