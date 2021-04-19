【中信投信】外資連3周敲進亞股 惟買氣放緩

美國近期財報周登場，金融股受惠經濟強勁復甦，財報獲利格外亮眼，帶動標普、道瓊指數創高，市場情緒樂觀，新興亞股資金連續 3 周呈現淨流入；值得注意的是，上週整體資金流入力道緩減，新興亞洲不含陸股的資金淨流入僅為上周的十分之一。資金淨流入最高的前三國家為南韓、印尼、台灣，金額為 6.8 億美元（以下貨幣單為皆為美元）、0.6 億、0.6 億，台股連 3 周淨流入。流出最多的前三國家為印度、越南、菲律賓，分別遭贖回 4.4 億、1.1 億、0.8 億；印度雖然今年以來仍是新興亞股吸金王，但近來外資態度似有鬆動，使印度成為 4 月以來淨贖回最高的市場，達 4 億美元。

中信投信股權投資科主管葉松炫表示，近期台股在傳產領軍，電子族群止跌回穩下，指數順利攻佔上萬七新高。但近期盤勢在外資並未歸隊的前提下，恐將呈現高檔震盪。今年以來外資對台股仍站在賣方，於台指期的淨空單仍高達 2.4 萬口，建議投資人宜選股不選市。

葉松炫指出，近期鋼鐵族群漲勢搶眼，後市值得投資人多加留意。台灣鋼鐵業的指標價格已經連續上漲 11 個月，連續漲幅之長為三年來首見。主要原因除全球消費動能回溫，車市、工具機訂單增加提高鋼鐵需求，加上美國可能推出的大基建計畫，種種原因促使需求面暴起之外，中國近年雷厲風行的供給測改革使全球鋼鐵供應量下降，供需面的此消彼漲，讓鋼鐵業難得重回榮景。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南股市近期隨著越來越多新手加入，交投日益熱絡；根據越南證券集保中心統計，今年 3 月份投資人新開戶數為歷史上首次單月破 10 萬戶。統計至 3 月底，越南證券市場投資人累計開戶已衝破 300 萬戶，相較整體人口逼近 1 億，越南證券戶滲透率仍有極大成長空間。

越南股市由於相對淺碟，且指數波動大，市場資訊亦較不對稱，對主動選股的投資操作相對有利，建議投資人布局時以主動型基金作為核心持股。

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