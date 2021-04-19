智崴哈薩克飛行劇院開幕 首度插旗中亞

體感娛樂設備商智崴資訊 (5263-TW) 位於哈薩克的飛行劇院於 4 月中正式開幕，為飛行劇院首度跨入中亞地區，插旗哈薩克歷史旅遊古都突厥斯坦 (Turkestan)；智崴今年將有超過 20 座體感設備在全球陸續完工啟動，相關效益可望在下半年明顯發酵。

智崴新開幕的飛行劇院位於突厥斯坦的豪華購物中心 Caravan Saray 內，其為中亞最大的豪華商場，飛行劇院座落於該園區最顯眼的巨大金色蛋形建築內，讓遊客可透過超過 20 米的巨型球幕，享受五感的飛行體驗。

智崴指出，該購物中心由突厥斯坦政府投資，目前是中亞最大的豪華商場，目標是將該商場打造成當地的新興觀光旅遊重鎮。業主去年初即積極聯繫智崴，洽詢採購飛行劇院，並盼劇院能在疫情緩解後如期開幕。

隨著全球陸續接種疫苗，各大主題樂園也逐漸解封。智崴表示，目前在全球已有許多專案接連復工，預計今年將有超過 20 座體感設備，在美國、英國、丹麥、日本、越南等地完工啟動。

此外，因應疫情後客戶的多樣需求，智崴也已將推出多元化的體感遊樂設備，以提供市場最佳的產品與解決方案。

展望今年，智崴董事長歐陽志宏表示，隨著疫情逐漸趨緩，營運可望先蹲後跳，拚回到 2019 年水準。