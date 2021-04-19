新潤擬配1.25元現金及0.5元股票股利

建商新潤興業 (6186-TW) 去年稅後純益 3.83 億元，年衰退 8.92%，每股純益 3.45 元，今 (19) 日董事會通過，去年盈餘每股擬配發 1.25 元現金股利及 0.5 元股票股利，將提交 6 月 1 日股東會討論。

新潤林口 A7「鉑麗」與 3 大預計完工建案入帳，還有 7 大新的銷售建案，將有助中長期營運動能。

新潤興業 2020 年稅後純益 3.83 億元，年衰退 8.92%，每股純益 3.45 元，今年首季營收為 19.51 億元，年增幅 75.57%。

將穩健布局北台灣自住市場，中長期營運維持成長，董事長郭長庚表示，去年全球景氣受到新冠肺炎影響，全球降息潮讓市場資金充沛，加上台商回流，台灣經濟基本面與台股表現優於預期，特別是半導體產業興盛，區域房市就業機會增加，基礎建設逐步到位，推升自住、換屋的剛性需求成長，讓公司去年繳出亮麗的成績單。

新潤興業今年持續穩健布局北台灣自住市場，預計將有三重「橋峰 168」、新北鶯歌「幸福莊園 2 期」完工交屋認列營收，加計林口 A7「鉑麗」持續交屋挹注，同時也陸續推出 7 大全新建案銷售，中長期營運向上。