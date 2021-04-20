〈能源盤後〉利比亞油田停產 美元走疲 市場衡量供需前景 原油上漲

週一 (19 日) 交易，原油期貨價格上漲，係因一些利比亞油田停產的報導提供了支撐力，交易者衡量原油需求前景與全球供應狀況的最新跡象。

Sevens Report Research 共同編輯 Tyler Richey 表示，「由於印度和全球其他新冠疫情熱點採取了新的封鎖措施，引發新一波對需求的擔憂，但目前為止，謹慎的新聞量還不足以讓 2021 年的反彈漲勢脫軌。」

「儘管如此，今年的能源漲勢在最近幾週失去了動力，WTI 原油期貨價格自 3 月初建立的高點下跌進入了橫盤交易範圍。」

週一來自利比亞的消息可能提供一些支撐力。S&P Global Platts 報導，利比亞幾個主要東部油田的生產已被關閉，其國家石油集團子公司海灣石油公司 (Gulf Oil Co) 發言人表示，由於政府自去年 9 月以來一直未能提供聯邦資金以供運作，所以油田已停止運作。根據 S&P Global Platts ，該公司運作 8 個油田，每日總產能為 25 萬桶。

Richey 指出，「利比亞停產可能成為適度推升原油價格的地緣政治因素，但除非這變成長期影響利比亞石油生產（例如幾個月）的棘手問題，否則不應該隊全球基本面產生持久或有意義的衝擊。」

就目前而言，有鑑於 OPEC + 持續允諾以限制產量上限來支撐價格，全球石油供應前景仍相當穩定，所以「交易者更具焦市場上的需求端。」

5 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 25 美分或 0.4%，收每桶 63.38 美元。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格上升 28 美分或近 0.4%，收每桶 67.05 美元。

上週 WTI 原油和 Brent 原油均收漲 6% 以上，部分係因受益於中國強勁的經濟報告以及 IEA 調升需求預期。

德國商銀大宗商品分析師 Eugen Weinberg 報告指出，「我們當然可以看到需求面一些風險，尤其是占需求復甦很大一部分的新興經濟體，因近期新冠確診人數激增，恐威脅當地經濟復甦。」

「這可能是印度近期燃料需求再次下降的原因，而印度是全球第三大原油進口國。」他指出印度國家煉油公司的數據顯示，4 月上半月的柴油需求下降了 3％至 138 萬桶 / 日，與此同時，汽油需求 (傾向追蹤私人消費) 下降 5% 至 56.1 萬桶 / 日。

印度已超越巴西，病例達 1510 萬例，成為全球新冠病例第二高的國家，且死亡人數達 178769 人，居全球第四。巴西病例 1390 萬人排名第三，但死亡人數以 373335 排名第二。排名第三的是死亡人數 212339 人的墨西哥，但其病例人數 230 萬人排在第 14。

另一個看跌因素是美伊談判。Schneider Electric 全球研究與分析經理 Robbie Fraser 表示，美國和伊朗「針對美國制裁與伊朗核子協議最新一輪談判似乎有所進展，儘管伊朗最近威脅要將鈾濃縮提升到武器級水準。」如果美國重返 2015 核子協議，就會對每日 200 萬桶的伊朗原油出口量打開大門。

分析師指出，美元週一走疲有助於抵消原油承受的壓力。ICE 美元指數週一下降 0.5%。美元下跌有助於提高美元計價的大宗商品對海外買家之吸引力。

其他能源商品交易

5 月交割的汽油期貨價格上漲 0.2%，收每加侖 2.05 美元。

5 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.2%，收每加侖 1.89 美元。

5 月交割的天然氣期貨價格上漲 2.6%，收每百萬 Btu 2.75 美元。

施耐德電氣大宗商品分析師 Christin Redmond 表示，美國國家海洋與大氣管理局（National Oceano and Atmospheric Administration）的天氣預報顯示，整個美國東部和中部的氣溫仍持續在正常溫度以下，至少持續至 5 月 2 日，這一點將繼續支撐天然氣取暖需求預期。