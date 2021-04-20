數位貨幣蔚為風潮！英國央行研究「Britcoin」 華爾街看好顛覆潛力

英國央行 (BOE) 即將加入各國央行行列，研究「英國硬幣」(Britcoin) 或央行支持的數位貨幣，以迎接比特幣帶來的挑戰。儘管大部分國家距離實際發行數位貨幣仍有一大段距離，但華爾街大銀行仍看好數位貨幣深具顛覆產業的潛力。

英國財報部長 Rishi Sunak 周一 (19 日) 表示，財政部和英國央行都成立任務小組，雙方將攜手研究某種由央行支持的數位版英鎊，以允許企業和消費者直接在銀行設有帳戶，支付時不必透過其他管道，但這也將影響銀行業的角色。

宣布成立小組不久後，Sunak 在推特上貼出「Britcoin」一詞。這個字和比特幣 Bitcoin 只差一個英文字母。

加密貨幣方興未艾之際，愈來愈多國家央行開始研究推出「央行數位貨幣」(CBDC) 的可能性，此舉可加速推動國內和海外支付，並降低金融穩定風險。

比起價格劇烈波動、應用範圍有限的比特幣等加密貨幣，CBDC 在功能上將更接近數位版本的本國貨幣 (如數位美元)，流通程度更高，須由中央機構監管。 倡議者主張，CBDC 有眾多優勢，最重要的是讓沒有銀行帳戶者使用金融系統。速度也是很多研究提到的優勢，例如讓轉帳款項更快存入數位錢包，這可以應用在疫情期間發放的紓困金。 但隱私和整合是經常被提起的隱憂。此外，傳統銀行和金融科技 (FinTech) 領域某些業者，將因為人們把錢存入央行帳戶而受到影響。

多國央行研究數位貨幣

中國、巴哈馬等在數位貨幣領域是領頭羊，中國人民銀行已經發行金額數百萬美元的數位人民幣。

但大部分國家還在研究階段。美國聯準會 (Fed) 正與麻省理工學院 (MIT) 攜手，評估數位美元的有效性，但是否會推進計畫或何時推出並沒有具體時間表。

歐洲央行 (ECB) 也正在推動「britcoin」計畫，該行表示正在研究某種電子形式現金，以彌補紙鈔和硬幣，但距離實際推出數位歐元還是很遙遠的事。英國央行也說，還不確定推出數位英鎊，推出後也不會取代實體現金或現有的銀行帳戶。

華爾街大銀行看好

現階段各國央行對比特幣值態度審慎，對臉書的數位貨幣 (已由 Libra 改名為 Diem) 也很冷淡。然而加密貨幣正日漸獲得市場主流青睞，特斯拉、Paypal 等企業納入支付，引起華爾街金融機構矚目。

摩根士丹利 (大摩) 首席經濟學家 Chetan Ahya 說：「推出數位貨幣的動能正在增強，全球多達 86% 央行都在研究數位貨幣。」

國際清算銀行 (BIS) 的統計也呈現類似情形，幾乎所有國家央行都對數位貨展開研究，60% 有意測試，不過真正推出試辦計畫或即將試辦的僅占 14%。

各國央行投入研究數位貨幣，讓華爾街對其前景期待，花旗集團說：「數位貨幣 2.0 競賽如火如荼進行中。雖然有些人稱之為新的太空競賽獲數位貨幣冷戰，但我們認為這不一定是零和遊戲，整個數位大餅有很可觀的成長空間。」