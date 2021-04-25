台泥併ENGIE EPS 間接與Stellantis合作電動車應用

台泥 (1101-TW) 擬併購 ENGIE EPS，除了鎖定電池儲能技術外，更重要的是 ENGIE EPS 擁有電動車快充技術，今年還與全球第四大汽車公司 Stellantis 成立合資公司，台泥藉由併購 Stellantis 合作，拓展電動車電池、充電樁及快充的龐大潛在市場。

據了解，ENGIE EPS 在先進的 BESS(電池儲能系統)、電動車快充裝置、智慧電網及氫能皆擁有各式專利及產品，案場遍布歐洲、美洲、大洋洲及非洲；此外，ENGIE EPS 與 Stellantis(原飛雅特、克萊斯勒加標緻) 共組合資公司 Free2Move eSolutions，發展電動運輸產品與服務。

而 Stellantis 在全球汽車市場有 9% 市佔率，年產汽車 770 萬輛，且將自 2025 年，在歐洲區全部轉生產電動車，年產量約 338 萬輛，若以每部汽車需要 5000 顆電池估算，預計每年會將需要 169 億顆電池，及全歐洲適用之充電樁及快充樁，而充電樁與快充樁正是 ENGIE EPS 強項技術。

此外，台泥過往所欠缺之 EMS(能源管理系統) 及 PCS(電力轉換裝置 / 系統) 設計與製造能力，也能藉由此次併購補足，能源布局將更全方位，而 ENGIE EPS 近期將推出全世界最高效率的電池儲能，未來單座貨櫃最高能達到 6MWh 容量。

台泥強調，能源佈局不能只看台灣市場，目前是台灣首家進入歐洲電池與儲能市場的企業，未來在收購股份後將持續增資，與 ENGIE EPS 攜手投入全球市場。