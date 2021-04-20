〈國泰金經濟調查〉疫情緩和 民眾「薪」情衝到15個月新高

國泰金 (2882-TW) 今 (20) 日公布 4 月國民經濟信心調查結果，因為國內疫情緩和，展望指數維持高檔，景氣強勁復甦，也讓民眾薪資上漲預期指數衝到 15 個月新高。

國泰金表示，國發會最新公布的 2 月景氣對策信號由黃紅燈轉為紅燈，領先指標與同時指標皆上揚，景氣復甦動能強勁；4 月調查結果顯示，由於國內疫情緩和且基本面穩定，景氣展望指數約略持穩前月高檔，現況指數則持續從 3 月的 34.2 走揚至 36.7。

民眾薪資上漲預期指數也較前月 8.8 升至 9.7，為 15 個月以來新高。大額消費意願指數也增至 14.4，消費意願明顯受景氣強勁復甦與國內疫情緩和所提振。

超過七成民眾預期今年經濟成長在 3% 以上，景氣復甦下民眾認為通膨依然溫和，國泰金表示，主計總處估計 2021 年經濟成長率 (GDP) 為 4.64%，通貨膨脹率 1.33%，本月調查結果顯示，民眾對於 2021 年台灣經濟成長率的平均預期值為 3.8%，74% 民眾認為今年經濟成長率會達到 3% 以上；民眾對於 2021 年平均通膨預期值為 1.44%，預期今年通貨膨脹率介於 1-2% 的民眾比例為 83%。

而強勁基本面，也讓民眾對股市的樂觀程度上揚，全球金融市場震盪則令風險偏好微降。本月調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數上升至 16.7，風險偏好指數則微降至 21.8。

