〈劉揚偉開講〉電動車工廠不是只有二擇一的選項 美墨二地都可能設立

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉今 (20) 日證實，威州廠將由原先規劃的 LCD 面板、傳統 ICT 產線，轉向電動車等 3+3 應用，他也強調，目前還沒有最後決定電動車廠設廠地點，也可能威州、墨西哥都會設置，不一定只有二選一的答案。

外媒報導指出，鴻海與美國威州政府在周一達成新協議，將縮減工廠規模，並減少稅務優惠，以換取符合市場需求的商業靈活性，該協議將經威斯康辛州經濟發展合作局 (WEDC) 投票表決。

市場也關注鴻海此次調整威州投資案，是否意味接下來將在當地設置電動車工廠，劉揚偉表示，目前還沒做出最後決定，可能在美國威州還是墨西哥二擇一、也可能兩地都生產，6 月底前會有結果，墨西哥現在已經有在生產部分汽車零組件。

劉揚偉也解釋，威州投資並不是縮減，而是要適當調整，以前要做的是 LCD 面板投資，需要對應的規模以及補助金額，而隨著新的產業在威州投入，州政府獎勵金額會有調整。

劉揚偉強調，未來威州廠將朝 3+3 產業應用發展，新的內容規模可能比之前承諾更大，除了車用、電動車外，伺服器以及網通產品也將持續生產。