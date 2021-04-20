宏泰人壽薰衣草保單費率大漲1.6倍 金管會將審查合理性

日前才因調漲「薰衣草實支實付醫療險」保費惹議的宏泰人壽，近期宏泰人壽又發函告知保戶保費要調漲，且以 30 歲女性費率調漲 1.6 倍最多，再度引起金管會關切，金管會今 (20) 日表示，會找業者溝通，審查了解費率調整的合理性。

宏泰人壽 2 年熱賣 14 萬張的「薰衣草醫療健康保險附約」，原本在 3 月初就傳出要在 3 月 22 日變更費率計算續期保費，尤其針對 25 至 29 歲女性費率直接狂漲 178%，當時引發保戶強烈反彈；宏泰後來立刻緊急轉彎，表示這張保單在 3 月 1 日停售，針對續保保戶不會調漲費率，不過，事隔一個多月，近期宏泰人壽又發函告知保戶自 5 月 1 日起保費要調漲，且以 30 歲女性費率調漲 1.6 倍最多。

針對宏泰人壽保費再度要大漲，保險局表示，宏泰人壽這張保單不是保證費率，是採備查制，如果經保險公司檢討後，要進行保費費率變更，要在 15 個工作天報送金管會備查，由於事前根本不知道宏泰人壽要調漲保費，保險局將請宏泰人壽說明。

至於將請宏泰人壽說明的重點，保險局表示，會瞭解公司在招攬時是否有跟保戶講清楚這是不保證費率、會有漲價的情況，並且也會審查費率訂定是否符合適足性、合理性、公平性，如果沒有就會依法開罰。