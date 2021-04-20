大宇資擬處分北京軟星股份及仙劍奇俠傳中國IP

遊戲廠大宇資 (6111-TW) 今 (20) 日宣布，因應兩岸業務及集團長期策略發展，擬處置大宇資旗下子公司北京軟星 49% 股份及仙劍奇俠傳 IP(僅限中國地區)，但最終金額、交易對象等尚未決定。

為提供充足資金開發更高規格遊戲，大宇資先於 2018 年引進戰略夥伴為北京軟星引入約新台幣 10 億元資金，增資內容主要用於北京軟星與其子公司上海軟星產品研發與營運。

不過，隨著中國地區對遊戲版號控管越趨嚴格，版號取得越趨不易，大宇資 2019 年申請的《大富翁十》及 2020 年申請《軒轅劍柒》，截至今日仍未取得中國發行版號，大宇資面對高額開發成本及流行速度極快的遊戲市場，極具壓力，遊戲主力的市場也亟需調整腳步。

因應兩岸業務及集團長期策略發展，大宇資目前已分別委託信賴第三方機構出具鑑價報告及價格合理性意見書，預計將以合計總價不低於新台幣 22 億元 (約當人民幣 5.05 億元) 的交易價格，轉讓股權及仙劍 IP(僅限中國地區)，或將仙劍中國 IP 以長期獨家授權方式，授權予第三方。

但最終金額、交易對象等均未決定，本提案將交由股東會決議後，授權董事會決議交易對象、價格及辦理後續相關事宜。



大宇資表示，會盡全力達成股東會交付任務，也會積極洽詢中國廠商，是否處置或是長期授權都會積極洽談討論，但由於疫情影響及未來市場的不確定性，此次交易決議是否執行，及執行方式將會另行公佈。

近年來，仙劍 IP 中國地區營收占大宇資整體集團營收占比逐年下滑，從 2018 年的 59.04%、2019 年的 39.55%，跌至去年的 28.54%，大宇資估計，處置將影響總營收及毛利不到 3 成。



大宇資仙劍製作團隊主要在中國，不會有員工權益受影響，此次轉讓或授權都是在中國，不涉及台灣及全球市場的研發或發行權利，透過此次策略調整，盼能再次提升仙俠 IP 影響力，未來也會努力推出更多與國際接軌的遊戲內容，將遊戲品牌注入新能量。