培訓銀色金融新人才 信託公會推「高齡金融規劃顧問師」

因應高齡化社會衍生的銀色金融需求，並培訓專業的信託人才，金管會去年所推出「信託 2.0 全方位信託推動計畫」中納入「高齡金融規劃顧問師」認證，首批招募約 400 名學員報名，相關培訓課程已正式上線。

金管會主委黃天牧認為，高齡化時代相關理財專業知識相當重要，而「高齡金融規劃顧問師」可說是很有潛力的一張證照。

根據信託公會規劃，「高齡金融規劃顧問師」認證需完成 9 個系列訓練課程，包括：高齡者心理、行為及醫學養護等基本認識、民法繼承及監護的法制、高齡者相關法規及金融相關商品、信託重要法規及信託實務、安養信託契約重要內容與應用延伸，也規劃分享信託業發展高齡金融特色商品與趨勢。

完成課程後才能報名參加「高齡金融規劃顧問師」資格測驗，通過測驗後也需符合相關職業道德與準則門檻，才能取得「高齡金融規劃顧問師」證書；此外，取得證書後也須每 3 年參加在職訓練課程。

金管會副主委邱淑貞指出，高齡金融規劃顧問師體現了三大價值，包括：一、培育高齡社會所需的人才，提供適合的服務，二、讓金融業務轉變成深化整體業務往來關係，進而提高與客戶的緊密度，三、透過各領域的專業讓民眾享有更完整的服務。

信託公會理事長雷仲達則強調，「高齡金融規劃顧問師」認證制度除了能讓金融業吸收更多信託專業知識，還能讓跨領域者對金融業實務有更多認識，進而協助高齡者合適的財產與安養規劃方向的專業服務人員。