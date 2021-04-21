【統一投信】投資首重獲利動能續航力 逢低布局成長股

近一季國際股市類股輪動，資金轉進傳產、金融等價值股，漲多的科技成長股回檔整理，這現象在美股、台股都很明顯，現在要投資成長股或價值股成為市場爭論話題。統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，這次由美國公債殖利率上升引發的成長股與價值股輪動，已出現鈍化，近期大型成長股表現相對優異，從時代趨勢、估值角度與未來獲利動能來看，現階段是逢低布局成長股的好時機。

預期美債殖利率將處於高原震盪，科技類股將呈現分化，現階段對細產業的配置更重於選市，投資方向上，長線看好 AI、半導體、資料中心、電動車與零組件、雲端等產業趨勢，依市占率、獲利能力及業績展望選股。

區域方面，全球科技股還是以美股為領頭羊，聯準會表明第二季物價因低基期效應造成的通膨彈升屬短期現象，不會太快改變寬鬆貨幣政策；美國 1.9 兆美元刺激方案有 1.2 兆集中在今年使用，其中 1400 美元現金支票已在 3 月發放，可望為後續消費帶來強勁力道，美股將由獲利強勁的成長股帶動新一輪多頭走勢。另外，台股基本面強勁，可望在半導體、車用電子等供應鏈帶動下，維持相對強勢。

郭智偉表示，探究這波走勢，不論台股或國際股市，價值股從去年第四季開始發動，今年第一季成為市場焦點，主要原因是去年因疫情受傷，基期低、評價水準低，今年因疫情和緩而受惠。而疫情受惠的科技成長股，則是因美國景氣復甦預期，十年期公債殖利率從低檔 0.9% 攀升至 1.74%，造成本益比偏高的成長股較大修正，這是資產重新定價的正常過程。

郭智偉指出，股市由全球央行釋出的巨量流動性推動的資金行情，正轉向尋求有獲利支撐的業績行情。去年的特殊狀況，造成今年價值股獲利會不錯，表現也許不輸成長股，但其獲利本質並未改變，當資金湧進價值股，快速推升美國道瓊及標普 500 指數創歷史新高後，評價已不便宜，明年回復常態的相對低成長，推升股價續漲的動能相對減弱。股市向來走在基本面前，或許價值股有一至兩個季度榮景，但展望未來，現階段逢低布局成長股，分批累積部位，才是最佳策略。

回溯美國標普 500 指數成長股跟價值股歷史表現，2000 年到 2007 年價值股長期優於成長股，因成長股仍處於網通泡沫後的療傷期。2007 年後出現分野，當年度，蘋果發表 iPhone 智慧手機、網飛率先推出影音串流服務，臉書在 2012 年上市，亞馬遜進入高成長期。各種新興科技產品、服務蓬勃發展，漸成為日常生活所需，獲利高成長推動，2007 年到 2020 年成長股表現大幅優於價值股。

價值股一度在 2016 年明顯反超成長股，原因是當年前三個季度成長股表現仍佳，但第四季美國聯準會升息，十年期公債殖利率從 1.6% 攀升至 2.5%，資金轉入價值股。但隔年，股市即重回成長股領漲的軌道，因產業大趨勢發展的結構並未改變。

警語：基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書中。投資人可至本公司及基金銷售機構索取公開說明書或簡式公開說明書，或至本公司網站 http://www.ezmoney.com.tw 或公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw 自行下載。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資本基金可能發生部分或本金之損失，最大損失為全部投資之金額，投資人須自負盈虧。關於「金融消費者對該金融商品（或服務）之權利行使、變更、解除及終止」、「金融消費者對該金融商品（或服務）之重要權利、義務及責任」、「金融消費者應負擔之費用（及違約金）」以及「基金可能涉及之風險資訊」，請詳閱本基金公開說明書「買回受益憑證」、「受益人之權利及費用負擔」、「基金之資訊揭露」及「投資風險之揭露」等章節。就經理公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向經理公司提出申訴，若 30 日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於 60 日內向「金融消費評議中心」申請評議。