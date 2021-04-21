暌違近一年 強茂大股東再加碼自家股票720張

二極體廠強茂 (2481-TW) 近期營運明顯好轉，不僅二極體銷售暢旺，新切入的 SiC、FRED 也各有斬獲，加上漲價效應，獲利表現大躍進，大股東金茂投資自去年 5 月加碼自家股票 100 張後，今年 3 月再度加碼 720 張，顯現對前景展望樂觀。

金茂投資法人代表為方敏宗，為強茂現任董座方敏清的哥哥，也是強茂最大單一股東，原先持股約 49176 張，去年 5 月加碼 100 張後，股價也隨著營運轉好而上升，依照去年 6 月 1 日收盤價 24.6 元推算，至今漲幅已超過 150%。

此次大股東不僅再度加碼，張數也遠超過先前紀錄，達 720 張，持股比攀升至 14.99%，凸顯經營層對後市前景看旺，並以行動支持，強茂回應，為個人財務投資。

強茂近期受惠消費性、車用客戶需求強勁，加上矽晶圓、封裝材料成本上揚，二極體、MOSFET 報價節節攀升，第一季原先僅調漲部分產品售價，第二季則改為全面調漲，預期第三季有機會再漲一次。

此外，強茂新產品 SiC、FRED 布局也有斬獲，其中 SiC 二極體已獲工控客戶採用，第一季已小量出貨，後續可望逐季放量，加上新品獲利表現較佳，可望進一步優化產品結構，加上漲價效應，全年毛利率、獲利表現可望大躍進。

強茂 3 月營收 11.6 億元，月增 25.91%，年增 32.9%，累計第一季營收 31.29 億元，年增 46.34%，雙雙創下 4 年多來新高。